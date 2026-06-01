Ferdi Tayfur’un Damadı Hakkında Şok İddia!

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın adli bir süreçle gündeme geldi. İstanbul’da yaşayan Necmettin D. geçtiğimiz yıl adına başlatılan icra takibiyle büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre işlem sahte imza kullanılarak gerçekleştirildi.

Dosyada yer alan senet ve belgeler incelendiğinde imzanın Necmettin D.’ye ait olmadığı ortaya çıktı. Bu tespit olayın yönünü tamamen değiştirdi.

Mağduriyet İddiası ve Şikayet Süreci

İmzanın kendisine ait olmadığını gören Necmettin D. durumu adli makamlara taşıdı. Yaşanan sürecin ardından Muhammet Aydın hakkında şikayetçi oldu. Olay kısa sürede savcılık dosyasına girdi ve geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Soruşturma aşamasında tarafların beyanları ayrı ayrı değerlendirildi. Dosya hem icra takibi hem belge düzeni açısından detaylı şekilde ele alındı.

Savunma Tarafı Farklı Bir Tablo Çizdi

Muhammet Aydın ise suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında işletme devri ve ticari ilişki üzerinden süreci açıkladı. Aydın karşı tarafın çek yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu nedenle icra sürecine gidildiğini belirtti.

Ayrıca kira ve ticari sözleşme süreçlerinin de dosyada önemli yer tuttuğu ifade edildi. Ancak bu açıklamalar soruşturmanın seyrini değiştirmedi.

Bilirkişi Raporu Dosyanın Yönünü Belirledi

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada kritik aşama bilirkişi raporu oldu. İnceleme sonucunda senet üzerindeki imza ve yazıların Necmettin D.’ye ait olmadığı tespit edildi. Bu bulgu “resmi belgede sahtecilik” iddiasını güçlendirdi.

Raporda yer alan tespitler dosyanın ceza boyutuna taşınmasında etkili oldu.

10 Yıl Hapis Talebi Gündemde

Soruşturma tamamlandıktan sonra iddianame hazırlandı. Muhammet Aydın hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla dava açıldı. Savcılık 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Dosya artık mahkeme aşamasına taşındı. Sürecin ilerleyen günlerde yeni deliller ve ifadelerle daha da genişlemesi bekleniyor.

Gözler Mahkeme Sürecinde

Yaşanan gelişmeler,hem magazin hem hukuk gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ferdi Tayfur isminin de dosyada yer alması kamuoyunun dikkatini artırdı. Mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.