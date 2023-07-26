Fahriye Evcen'in fit hali göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte keyifli bir tatilin tadını çıkarıyor. 2017 yılında görkemli bir düğünle meslektaşı Burak Özçivit'le dünyaevine giren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık tatil kareleriyle takipçileriyle paylaşımlar yapıyor.

Fahriye Evcen, ikinci çocuğunu kucağına almasının ardından bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak eşi Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı "Kuruluş Osman" dizisinin sezon finali yapmasının ardından ailesiyle birlikte güzel bir tatile çıktı. Tatilin keyfini doyasıya yaşayan Evcen, çocuklarıyla birlikte geçirdiği zamanların kıymetini biliyor ve bu anları sık sık özenle paylaşıyor.



Son paylaşımında, ikili takımı ile poz veren ünlü oyuncu, doğumun ardından kısa sürede kilolarına veda ederek adeta formunu geri kazandı. Takipçileri tarafından hayranlıkla karşılanan bu görüntüsüyle dikkat çeken Fahriye Evcen, annelik ve oyunculuk kariyerini dengeli bir şekilde sürdürmeyi başarıyor.

Sahip olduğu zarafet ve doğal güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Fahriye Evcen, tatilde geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte geçirdiği mutlu anlar, takipçileri tarafından da büyük ilgi görüyor.

Ünlü oyuncunun hayranları, yeni projelerini sabırsızlıkla beklerken, Evcen'in ailesiyle birlikte geçirdiği bu keyifli tatil anlarının kendisi için önemli bir dinlenme ve yenilenme süreci olduğu da görülüyor. Tatilin ardından Fahriye Evcen'in tekrar ekranlarda izleyicilerle buluşması, hayranları tarafından merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.