Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi

Fahriye Evcen'in doğum günü partisi, ünlü çiftin yakın dostları ve aile üyeleriyle birlikte gerçekleşti. Parti alanı, pembe balonlar, çiçekler ve dekoratif detaylarla süslendi. Fahriye Evcen, hem doğum günü konseptiyle hem de tarzıyla dikkat çekti. Fahriye Evcen'in pembeler içindeki bu doğum günü partisinin konsepti, Barbie konseptine benzetildi.

Burak Özçivit, eşi için duygusal bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Özçivit, altına "Aşkım iyi ki… Nice senelerin olsun kuzum seni seviyorum ve seviyoruz" sözlerini ekledi. Bu romantik mesaj, takipçilerinden büyük beğeni ve tebrikler aldı.

Fahriye Evcen, yeni yaşına mutlu bir şekilde girdiği için oldukça mutlu görünüyordu. İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği keyifli bir gün yaşadı.

Doğum günü partisi, samimi bir ortamda geçerken, herkes birlikte eğlendi ve mutluluğa ortak oldu.