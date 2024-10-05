Fahriye Evcen’den tekne tatili paylaşımları: Sosyal medyayı salladı!

Eşi Burak Özçivit ve iki oğlu Karan ve Kerem ile deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Evcen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. Özellikle tekne tatili sırasında çekilen fotoğrafları, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Evcen, çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları da zaman zaman takipçileriyle paylaşarak, hayranlarının beğenisini kazanıyor. Ünlü çift, 2017 yılında dünyaevine girmiş ve 2019'da ilk oğulları Karan’ı, 2023 yılında ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına almıştı.

Oyunculuğa verdiği aranın ardından hayranları, Fahriye Evcen’in son projeleri Ölene Kadar ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizilerindeki performansını unutmadı.

Evcen’in sosyal medya paylaşımları, ekranlara dönüp dönmeyeceği sorularını da beraberinde getiriyor. Şimdilik tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, paylaşımıyla yine gündem olmayı başardı.