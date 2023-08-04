Fahriye Evcen'den tekne pozları! 'Burak, çok şanslı adamsın'





Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

Doğumdan sonra hızlı bir şekilde eski formuna kavuşan Fahriye Evcen, son olarak 13.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Teknede kamera karşına geçerek fit halini gözler önüne seren 37 yaşındaki Evcen, paylaşımına; "Aloha" mesajını yazdı. Ünlü ismin kısa sürede 458 bin beğeni alan pozlarına, takipçileri yorum yağdırdı.



