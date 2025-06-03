Fahriye Evcen’den Makyajsız Paylaşım

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, bu kez doğallığıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından makyajsız haliyle yaptığı paylaşımda hayranlarından tam not aldı.

Doğallığıyla Büyüledi

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, 2019’da oğlu Karan’ı, 2023’te ise ikinci oğlu Kerem’i dünyaya getirmişti. Ekranlara bir süre ara veren Evcen, şu sıralar tamamen çocuklarıyla vakit geçiriyor.

Güzelliğiyle her daim dikkat çeken oyuncu, bu kez hiçbir filtre ya da makyaj olmadan poz verdi. “Pazar dediğin” notuyla yaptığı paylaşımda, yüzündeki doğal ışıltı ve sade haliyle binlerce beğeni aldı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

38 yaşındaki başarılı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, Evcen’in doğallığına övgü yağdırdı. “Makyajsız hali bile harika”, “Gerçek güzellik işte bu” gibi yorumlar dikkat çekti.