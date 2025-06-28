Fahriye Evcen'den İmaj Sürprizi! Yeni Saç Tarzı Sosyal Medyayı Salladı

Fahriye Evcen, saçlarını kestirerek imaj tazeledi. Yeni tarzını Instagram'da paylaşan oyuncu, takipçilerine büyük sürpriz yaptı.

Fahriye Evcen'den İmaj Sürprizi! Yeni Saç Tarzı Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2025 18:08

Güzelliği ve tarzıyla her daim konuşulan Fahriye Evcen, bu kez yepyeni imajıyla gündemde. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, saçlarında radikal bir değişikliğe giderek takipçilerine sürpriz yaptı.

Yeni tarzını Instagram'dan paylaştı

39 yaşındaki başarılı oyuncu, saçlarını kestirerek yeni bir görünüm kazandı. Yenilenen imajını ilk kez Instagram hesabından paylaşan Evcen, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri oyuncunun bu değişimini “taze, güçlü ve modern” kelimeleriyle yorumladı.

Takipçilerine sürpriz yaptı

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, daha önce doğallığı ve zarafetiyle övgü almıştı. Bu kez ise ani bir kararla saçlarını kısaltarak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına "Yenilik zamanı" notunu ekleyen Evcen’in bu kararı, hayranları tarafından tam not aldı.

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