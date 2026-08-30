Gripin'den 25. Yıl Çıkışı: "Çok Badire Atlattık Dağılmayız"

25 yıllık sahne yolculuğunu yeni teklisi "Haydi Kalk" ile sürdüren Gripin grubunun üyeleri Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya samimi açıklamalarda bulundu.

Gripin'den 25. Yıl Çıkışı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 17:37

Türk rock müziğinin deneyimli temsilcisi Gripin 25 yıllık sahne yolculuğunu yeni teklisi "Haydi Kalk" ile sürdürüyor. Teker teker yayımladıkları parçalarla yeni albümlerini adım adım inşa eden grup sekiz şarkılık bir koleksiyona doğru ilerliyor. Grubun solisti Birol Namoğlu dinleyicilere yüksek tempo ve pozitif hisler aşılayan yeni şarkının yaz mevsimine uygun enerjik bir yapıda olduğunu belirtti.

Müzikte Yapay Zekâya Karşı Net Duruş

Kliplerinde yapay zekâ teknolojisinden görsel açıdan yararlanan ekip müzik üretiminde ise insan emeğinin korunması gerektiğini savunuyor. Teknolojinin yalnızca stüdyoda asistan rolü üstlenebileceğini vurgulayan Birol Namoğlu yapay zekânın özgün eser üretmediğini, var olanı birleştirip sunduğunu dile getiriyor. Gitarist Murat Başdoğan da piyasadaki yapay zekâ üretimi müziklerin sanatçıların hakkını ihlal ettiğini kaydederek telif ve yasal düzenlemelerin aciliyetine işaret ediyor.

"Çok Badire Atlattık, Asla Dağılmayız"

Çeyrek asırlık kariyerlerinde pek çok fikir ayrılığı ve zorluk yaşadıklarını aktaran grup üyeleri dostluklarını ve Gripin markasını her şeyin üstünde tuttuklarını ifade ediyor. Bas gitarist Arda İnceoğlu üçüncü albümlerinden sonra müzikle hayatlarını kazanmaya başladıklarını ve yakaladıkları başarıyı şansla harmanlayarak koruduklarını söylüyor. Davulcu İlker Baliç ise ciddi tartışmalar yaşasalar dahi ayrılık noktasına hiç gelmediklerini, geçmişte aştıkları zorlukların grubu daha da güçlendirdiğini aktarıyor.

Cunda'da Akustik Kayıt ve Senfoni Hazırlığı

Sosyal medya yerine canlı konserlerle genç dinleyicilere ulaştıklarını belirten grup sonbahar sezonunda iki büyük projeyi hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Pür Cunda stüdyolarında unutulmaz hitlerini yeniden kaydeden ekip akustik albümünü ekim veya kasım aylarında plak formatında yayımlamayı hedefliyor. Arka planda senfoni orkestrası projesi için de çalışmalarını yürüten Gripin sahne performanslarıyla müzik dünyasındaki yerini korumaya devam ediyor.

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