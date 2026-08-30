Kurtlar Vadisi'nin Derya'sı Seray Sever'den Çok Konuşulacak Necati Şaşmaz İtirafı!

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde Derya Çakır karakterini canlandıran Seray Sever yıllar sonra set arkasında yaşananlara dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sabah Günaydın'a konuşan ünlü oyuncu ve sunucu projenin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz hakkında çarpıcı iddialar ortaya koydu. Sever dizinin ilk dönemlerinde Şaşmaz’ın kamera önü tecrübesinin bulunmadığını ve bu durumun çekim süreçlerini ciddi şekilde aksattığını belirtti.

"Bir Silah Sahnesi 8 Saat Sürüyordu"

Çekimler sırasında ekip olarak büyük yorgunluk yaşadıklarını vurgulayan Seray Sever set ortamındaki çalışma temposunu açık bir dille eleştirdi. Başrol oyuncusunun tecrübesizliği sebebiyle sahnelerin defalarca tekrarlandığını belirten Sever, "Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi döneminde oyuncu değildi. Bir silah çekme sahnesinin tam 8 saat sürdüğünü bilirim. Sette perişan oluyorduk" ifadelerini kullandı. Uzun süren çekim maratonunun hem oyuncu kadrosunu hem teknik ekibi yıprattığını kaydeden ünlü isim yaşanan aksaklıkları ilk kez bu kadar net kelimelerle aktardı.

Efsane Dizide Derya Çakır Rolü

Seray Sever dizide Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Süleyman Çakır karakterinin kız kardeşi Derya Çakır rolüyle geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştı. Karakterin mafya dünyası içindeki dramatik hikayesi izleyicilerde derin izler bırakırken Sever sergilediği performansla televizyon kariyerinde önemli bir sıçrama yakaladı. Yıllar geçmesine rağmen popülaritesini koruyan kült yapım bugün dahi kamera arkasında yaşanan gelişmelerle magazin gündeminin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor.

Sektördeki Deneyim ve Set Gerçekleri

Kariyeri boyunca pek çok televizyon programında sunuculuk yapan ve farklı dizi projelerinde boy gösteren Seray Sever oyunculuk disiplini ile set yönetiminin önemine değindi. Profesyonel tecrübenin çekim hızını doğrudan etkilediğini vurgulayan ünlü oyuncu geçmişte yaşadığı bu zorlu set deneyimini meslek hayatının unutulmaz anları arasında gösterdi. Sever'in Necati Şaşmaz'ın oyunculuk geçmişine yönelik yaptığı bu açık sözlü değerlendirme magazin ve dizi kulislerinde geniş yankı uyandırdı.