Emre Kıvılcım Davet Musab Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Oyuncu Emre Kıvılcım, TRT tabii platformunda yayınlanacak Davet Musab dizisinin kadrosuna katıldı. Kıvılcım, projede Habbab karakterini canlandıracak.

Emre Kıvılcım Davet Musab Dizisiyle Ekranlara Dönüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 17:32

TRT’nin dijital yayın platformu tabii zengin prodüksiyonlu tarihi dönem projelerine bir yenisini ekliyor. Kemal Tekden’in yapımcılığını üstlendiği Tekden Film imzasını taşıyan "Davet Musab" dizisinin hazırlık süreci hız kazandı. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturacağı 16 bölümlük mini dizi eylül ayı itibarıyla sete çıkarak çekim maratonuna başlayacak. Senaryo ve mekan çalışmalarının tamamlandığı projede oyuncu kadrosu da şekilleniyor.

Emre Kıvılcım Sahabe Habbab Rolünde

Televizyon projelerindeki başarılı performanslarıyla tanınan Emre Kıvılcım dizinin ana kadrosuna katılan isimlerden biri oldu. Başarılı oyuncu İslamiyet’in doğuş ve ilk yayılma yıllarını ekrana getirecek olan yapımda tarihi şahsiyet Habbab karakterine hayat verecek. Senaryoda önemli bir ağırlığı bulunan karakter ilk Müslümanlar arasındaki kararlı duruşuyla dizinin dramatik omurgasında yer alacak.

Mus’ab bin Umeyr’in Yaşamındaki Kilit Etki

Dizinin hikaye kurgusunda Habbab asıl mesleği demircilik olan ve İslamiyet’i ilk kabul eden sahabeler arasındaki duruşuyla öne çıkıyor. Yapımda anlatılacak olaylar zincirinde Habbab, başkarakter Mus’ab bin Umeyr’in hayatındaki en önemli kırılma noktalarından birine yön veriyor. Mekke döneminde yaşanan zorlukları ve inanç mücadelesini ele alan dizi iki karakter arasındaki tarihi bağı ve yol arkadaşlığını ekrana taşıyacak.

16 Bölümlük İddialı Dijital Proje

Tekden Film ile TRT tabii ortaklığında hayata geçirilen yapım 16 bölüm olarak tasarlandı. Cem Akyoldaş'ın reji liderliğinde çekilecek proje tarihi dokuyu gerçeğe uygun mekanlar ve döneme özgü kostümlerle yansıtmayı hedefliyor. Çekimlerine sonbahar sezonunun ilk günlerinde başlanacak dizinin diğer oyuncu kadrosunun da yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

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