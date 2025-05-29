Fahriye Evcen Ekranlara Geri Dönüyor! "Artık Hazırım"

Fahriye Evcen’den müjdeli haber! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor: “Kerem iki yaşını doldurdu, artık hazırım” diyerek ekranlara dönüş sinyali verdi.

Fahriye Evcen Ekranlara Geri Dönüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2025 09:31

Fahriye Evcen, uzun süredir uzak kaldığı setlere dönmeye hazırlanıyor. Karan ve Kerem adında iki çocuk annesi olan ünlü oyuncu, Akmerkez'de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Evcen, yıllardır beklenen dönüş müjdesini verdi.

“Artık Hazırım”

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Fahriye Evcen, çocuklarıyla zaman geçirmek için oyunculuk kariyerine ara vermişti. Ünlü oyuncu, “Çocukların iki yaşına kadar anneye ihtiyacı olduğu için çok fazla aktif bir şey yapmadım. Aralarda işler yaptım ama Kerem şimdi iki yaşını doldurdu, ben de hazırım artık,” sözleriyle dönüş sinyali verdi.

Setlere Dönüş Heyecanı

Hayranlarının dört gözle beklediği dönüş açıklaması sosyal medyada da gündem oldu. Uzun süredir yeni bir projede yer almayan Evcen’in hangi yapımla ekranlara döneceği ise şimdilik merak konusu.

Başarılı oyuncunun yapacağı tercihin, dizi dünyasında büyük bir etki yaratması bekleniyor. Sektör temsilcileri ve yapımcılar şimdiden Evcen’le çalışmak için sıraya girdi.

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