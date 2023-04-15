Fahriye Evcen-Burak Özçivit'ten Karan'a doğum günü kutlaması!

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti'nin büyük oğlu Karan, geçtiğimiz gün 4'üncü yaşına bastı. Oğlu için düzenlediği kutlamadan peş peşe fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, kucağında minik bebeğiyle poz verdi.

OĞLUNUN YÜZÜNÜ KAPATTI

Minik oğlunun yüzünü beyaz kalp emojisiyle kapattığı fotoğraf serisine, "4 yaşın kutlu olsun kalbim" notunu yazan güzel oyuncuya; "Allah'ım Kerem'in yanakları", "Maşallah bu güzel aileye" ve "İyi ki doğdun Karan" gibi binlerce yorum geldi.

Burak Özçivit de aynı kareleri; "Aşk Adam 1. İyi ki doğdun oğlum. 4 yaş..." sözleriyle kendi sayfasından paylaştı.