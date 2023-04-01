Fahriye Evcen: Bana çocuk bakmak kolay geliyor!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, önceki akşam da Etiler'deydi. İftara geldiklerini söyleyen çift, spor tarzıyla dikkat çekti. Ayaküstü sorulara yanıt veren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, "Birkaç gündür dışardayız, artık eve gidelim çocukları görelim. Bizi bekliyorlar" diyerek araçlarına yürüdü.

"YAVAŞ YAVAŞ PROJE DEĞERLENDİRMESİ YAPACAĞIM"

Evcen, "Bebeğimiz doğalı iki ay oldu. O yüzden yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapacağım. Ama çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. Kesinlikle. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim" diyerek imali bir gülüş attı. Çift, daha sonra arabalarına binerek oradan ayrıldı.