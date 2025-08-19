Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum”

Rapçi Ezhel’in “Türklüğümden utanç duyuyorum” sözleri büyük tepki topladı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı ünlü rapçiyi sert şekilde eleştirdi.

Yayın Tarihi : 19-08-2025 15:43

Ezhel’in Paylaşımı Olay Yarattı

Ünlü rapçi Ezhel, sosyal medyada yaptığı yorumla gündeme oturdu. Bir Instagram hesabının “Milli marşında Türk kelimesi geçen ülkeler” başlıklı paylaşımına yorum yapan sanatçı, kullandığı ifadeler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ezhel, “Başkalarına zulmettiğini fark ettiğinde Türklük kaybettiği gücüne yeniden ulaşabilir. Adaletle anılalım. O zaman milliyetimize hizmet etmiş olacağız. Hatalarımızı kabul edelim. Türk deyince akla asalet, adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum” sözleriyle tepkilerin odağına yerleşti.

Sosyal Medyada Sert Tepkiler

Ezhel’in açıklamaları özellikle X, Instagram ve Ekşi Sözlük’te geniş yankı buldu. Binlerce kullanıcı, “Türklüğü ile utanç duyan birinin Türk olma ihtimali yok”, “Ezhel Türk değil ki”, “Biz de senin varlığından utanç duyuyoruz” gibi sert ifadeler kullandı. Paylaşımlar kısa sürede gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Eleştiriler Sonrası Ezhel’den Açıklama

Yoğun tepkilerin ardından Ezhel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. “Yine söylediklerimi yanlış anlamışlar. Gidiyorum sosyal medyadan hadi bye” ifadelerini kullanarak platformlardan uzaklaşacağını duyurdu. Ancak bu açıklama da tartışmaları durdurmaya yetmedi.

Gündemden Düşmüyor

Son dönemlerde sık sık açıklamalarıyla tartışma yaratan ünlü rapçi, bu kez milliyetçilik üzerine yaptığı yorumlarla eleştirildi. Ezhel’in sözleri, hayran kitlesi içinde de farklı görüşler yarattı. Bir kesim sanatçının söylediklerini desteklerken, büyük çoğunluk ağır eleştirilerde bulundu.

