Ezhel Artık Alman Vatandaşı: Sahnede Duyurdu

Rapçi Ezhel (Sercan İpekçioğlu), son konserinde Almanya vatandaşı olduğunu açıkladı. Gurbet acısından bahseden sanatçı, Türkiye'de Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı'nı bodyguard'la gezdiğini anlattı.

Yayın Tarihi : 02-12-2025 16:24

Hakkında açılan davalar nedeniyle Türkiye’den ayrılarak Almanya'nın Berlin şehrine yerleşen ve müzik kariyerine yurt dışında devam eden ünlü rapçi Ezhel (Sercan İpekçioğlu), son konserinde sürpriz bir açıklama yaparak Almanya vatandaşı olduğunu duyurdu.

Vatandaşlık sürecinin geçtiğimiz hafta tamamlandığını belirten Ezhel, sahnede hayranlarına, "Geçen hafta vatandaş oldum" ifadelerini kullandı. Hayranları bu duyuruya büyük bir coşku ve alkışlarla karşılık verdi.

Türkiye’de Yaşadığı Zorluklar ve Gurbet Acısı

Ezhel, geçtiğimiz hafta katıldığı bir radyo programında, Türkiye’de yaşarken ünlü olmanın getirdiği zorluklara değinmişti. Almanya'da sosyal hayatının daha özgür olduğunu belirten rapçi, Türkiye'deki deneyimlerini şöyle anlatmıştı:

  •  "Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı’nı iki bodyguard’la gezmiştim mesela. Sarnıçta 300 kişilik bir öğrenci grubu, başlarında iki öğretmen vardı. Çocuklardan biri beni görünce hepsi çığlık atmaya başladı, öğretmenler şok oldu."

  •  "Burada (Almanya) da çok keyifli bir sosyal hayatım var; sokaklarda gezebildiğim, etkinliklere katılabildiğim, sosyal olarak daha rahatım burada. Bu anlamda avantaj ama gurbetin acısı hiçbir şeye benzemez," diyerek ülkesinden uzakta olmanın zorluğuna da vurgu yaptı.

Ezhel’in hem yeni vatandaşlığı hem de Türkiye’ye duyduğu özlem, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

