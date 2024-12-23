Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen’le evleniyor! Masal gibi bir aşk hikayesi!

Ezgi Şenler ve ilk aşkı Ömer Gürgen’den masal gibi bir aşk hikayesi!

Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen’le evleniyor! Masal gibi bir aşk hikayesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-12-2024 10:03

Genç kuşağın başarılı oyuncularından Ezgi Şenler, hafta sonu hayatının en romantik anlarını yaşadı. Güzel oyuncu, 7 aydır birlikte olduğu futbolcu menajeri Ömer Gürgen’den evlilik teklifi aldı. Bu teklif, yıllar öncesine dayanan duygusal bir bağın masalsı bir şekilde taçlanması olarak dikkat çekti.

12 yaşından beri tanışıyorlar
Ezgi Şenler ile kendisinden bir yaş büyük olan Ömer Gürgen, çocukluk yıllarında tanışmış ve birbirlerinin ilk aşkı olmuşlardı. Ancak hayat onları farklı yönlere savurmuş, yıllar sonra yolları tekrar kesişmişti.

19 Yıl Sonra Gelen Büyük Aşk
Tam 19 yıl sonra bir araya gelen ikili, yeniden başlayan aşklarının ardından 7 ay gibi kısa bir sürede bu mutluluğu evlilik kararıyla taçlandırmaya karar verdi. Ezgi Şenler, romantik evlilik teklifi karşısında duygusal anlar yaşarken, bu özel anlar çevresindekileri de derinden etkiledi.

Şimdi tüm gözler, genç çiftin ne zaman nikah masasına oturacağına çevrilmiş durumda. Şenler ve Gürgen’in hikayesi, gerçek bir çocukluk aşkının zamana meydan okuyabileceğini bir kez daha kanıtladı.

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