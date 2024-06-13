Ezgi Mola'nın gecce hayatı

Usta sanatçı Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konserinde müzikseverlerle buluşurken, Ezgi Mola da konserin dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Büyük bir Ajda Pekkan hayranı olduğunu dile getiren Ezgi Mola, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mola, anneliğin harika gittiğini belirterek, "Çok güzel alıştım. Mustafa destek olmuyor. Hayat müşterektir ama biraz yoğunluğu var, gece hayatında olduğu için. Biz de kendi gecce hayatımızı odamızda yaşıyoruz" diyerek esprili bir şekilde durumu anlattı.

Ezgi Mola'nın keyifli hali ve samimi açıklamaları, gecceye damgasını vurdu.