Eylül Tumbar ve Enes Koçak Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi!

Eylül Tumbar ve Enes Koçak, Bodrum tatilinde romantik anlarıyla dikkat çekti. Çiftin plaj keyfi sosyal medyada ilgi gördü.

Eylül Tumbar ve Enes Koçak Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2025 12:11

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, bir süredir aşk yaşadığı Enes Koçak ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Çift, yazın sıcak günlerini Yalıkavak’ta konakladıkları otelin plajında geçiriyor. Tatilin keyfini çıkaran ikili, samimi halleriyle dikkat çekiyor. Gözlerden uzak bir şekilde tatil yapan çift, plajda objektiflere yansıdı.

Plajda Romantik Anlar

Güzel oyuncu Eylül Tumbar ve sevgilisi Enes Koçak, plajda oldukça keyifli anlar yaşadı. Enes Koçak, sevgilisine cep telefonundan bir şeyler gösterirken ikilinin samimiyeti dikkatlerden kaçmadı. Koçak, bir süre sonra Eylül Tumbar’a sarılarak sevgilisini öptü. Çiftin bu romantik halleri, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

Ege’nin Serin Sularında Aşk

Sıcak havadan bunalan Eylül Tumbar, serinlemek için kendini Ege’nin serin sularına bıraktı. Enes Koçak, denize girerken suyu soğuk bulan sevgilisini kucaklayarak denize girmesine yardımcı oldu. Çift, denizde birlikte keyifli anlar geçirdi.

Yüzdükten sonra denizden çıkan ikili, duş alarak ferahladı. Enes Koçak, duş sonrası sevgilisini havluyla sarıp sarmalayarak şefkatini bir kez daha gösterdi. Çiftin aşk dolu anları objektiflere böyle yansıdı.

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