Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın’a "Zarif" Yanıt: Polemik Kapısı Kapandı!

Eylül Lize Kandemir Demet Akalın polemiği nedir? Masumiyet Müzesi dizisinin galasında ne yaşandı? Eylül Lize Kandemir'in yırtmaç eleştirilerine verdiği yanıt ve diziye dair tüm detaylar haberimizde...

Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın’a
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-03-2026 16:18

Orhan Pamuk’un ölümsüz eseri Masumiyet Müzesi’nin dizi uyarlamasındaki performansıyla yıldızı parlayan Eylül Lize Kandemir, galadaki kıyafetiyle başlayan tartışmalara son noktayı koydu. Sosyal medyadaki sivri dilli yorumlarıyla bilinen Demet Akalın’ın hedefi olan genç oyuncu, sergilediği olgun tavırla takdir topladı.

Gala Şıklığı ve "Yırtmaç" Tartışması

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen galada su perisini andıran, oldukça nahif ve şık bir elbise tercih eden Eylül Lize Kandemir, zarafetiyle beğeni toplamıştı. Ancak röportaj sırasında elinin sık sık derin yırtmacına gitmesi, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Demet Akalın: "Neden Çamaşır Hizası?"

Demet Akalın, Kandemir’in bu hallerine kayıtsız kalamamış ve sosyal medya üzerinden şu sert eleştiriyi yöneltmişti:

"Neden illa çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun be kızım? Açtık işte izliyoruz. İzlenecek işte, açma!"

Polemiğe Girmek İstedi: "Olabilir..."

Bir etkinlikte objektiflere takılan Eylül Lize Kandemir'e, Akalın’ın bu çıkışı soruldu. Magazin dünyasının kaotik polemiklerine dahil olmak istemeyen güzel oyuncu, kısa ve öz bir yanıt vererek konuyu nezaketle kapattı:

  • Yanıtı: "Olabilir… Herkesin kendi düşüncesi, çok teşekkür ederim."

  • Tavrı: Sorular karşısında gülümsemesini bozmayan Kandemir, tartışmayı büyütmek yerine saygı duymayı tercih etti.

Masumiyet Müzesi’nin "Füsun"u mu?

Eylül Lize Kandemir, Orhan Pamuk’un ikonik karakterlerine hayat veren kadroda en çok dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte hem oyunculuğu hem de gala tarzıyla 2026'nın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Benzer Haberler
Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf: Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf: "Türkiye’de Başka Örneğim Yok!"
Tayland’dan Milano’ya Aşk Turu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Yurda Döndü! Tayland’dan Milano’ya Aşk Turu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Yurda Döndü!
Milano Dönüşü Aşk Açıklaması! Hadise: Milano Dönüşü Aşk Açıklaması! Hadise: "Kalbimin Kapıları Sonuna Kadar Açık."
Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"
Edis'ten Gözaltı Sonrası İlk Kare! Edis'ten Gözaltı Sonrası İlk Kare! "Her Şey Yolunda" Diyerek Ailesine Koştu.
Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: 11 Saatlik Ameliyat Sonrası İlk Durak Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: 11 Saatlik Ameliyat Sonrası İlk Durak "Aile"
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
  • 24-02-2026 10:48

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?
  • 24-02-2026 16:22

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

Aşk Bitti, Sahne Kapandı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık Arasında Sosyal Medya Savaşı.
  • 24-02-2026 11:05

Aşk Bitti, Sahne Kapandı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık Arasında Sosyal Medya Savaşı.

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt:
  • 02-03-2026 10:11

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"