Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın’a "Zarif" Yanıt: Polemik Kapısı Kapandı!

Orhan Pamuk’un ölümsüz eseri Masumiyet Müzesi’nin dizi uyarlamasındaki performansıyla yıldızı parlayan Eylül Lize Kandemir, galadaki kıyafetiyle başlayan tartışmalara son noktayı koydu. Sosyal medyadaki sivri dilli yorumlarıyla bilinen Demet Akalın’ın hedefi olan genç oyuncu, sergilediği olgun tavırla takdir topladı.

Gala Şıklığı ve "Yırtmaç" Tartışması

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen galada su perisini andıran, oldukça nahif ve şık bir elbise tercih eden Eylül Lize Kandemir, zarafetiyle beğeni toplamıştı. Ancak röportaj sırasında elinin sık sık derin yırtmacına gitmesi, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Demet Akalın: "Neden Çamaşır Hizası?"

Demet Akalın, Kandemir’in bu hallerine kayıtsız kalamamış ve sosyal medya üzerinden şu sert eleştiriyi yöneltmişti:

"Neden illa çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun be kızım? Açtık işte izliyoruz. İzlenecek işte, açma!"

Polemiğe Girmek İstedi: "Olabilir..."

Bir etkinlikte objektiflere takılan Eylül Lize Kandemir'e, Akalın’ın bu çıkışı soruldu. Magazin dünyasının kaotik polemiklerine dahil olmak istemeyen güzel oyuncu, kısa ve öz bir yanıt vererek konuyu nezaketle kapattı:

Yanıtı: "Olabilir… Herkesin kendi düşüncesi, çok teşekkür ederim."

Tavrı: Sorular karşısında gülümsemesini bozmayan Kandemir, tartışmayı büyütmek yerine saygı duymayı tercih etti.

Masumiyet Müzesi’nin "Füsun"u mu?

Eylül Lize Kandemir, Orhan Pamuk’un ikonik karakterlerine hayat veren kadroda en çok dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte hem oyunculuğu hem de gala tarzıyla 2026'nın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.