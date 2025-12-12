Evrim Akın "Bez Bebek" İddiaları Sonrası Programdan Çıkarıldı! Yerine Hangi İsim Geldi?

Bez Bebek dizisinin eski oyuncusu Asena Keskinci'nin, dizinin başrolü Evrim Akın hakkında set ortamında psikolojik şiddet uyguladığı ve ailesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunmasının ardından sular durulmuyor. Yaşanan bu tartışmalar sonucunda Evrim Akın, yıllardır sunduğu Ev Gezmesi programından çıkarıldı.

Tartışmalar Gündemi Sarsmıştı

2007-2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisinde "Yağmur" karakterini canlandıran Asena Keskinci, çocuk yaşta sette Evrim Akın tarafından kendisine kötü davranıldığını ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Keskinci ayrıca, Akın'ın annesi ile babasının boşanmasında rolü olduğunu iddia ederek, "Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala babamla birlikte yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Evrim Akın ise bu suçlamaları avukatları aracılığıyla kesin bir dille yalanlamıştı.

Programın Yeni Yüzü ve Adı Belli Oldu

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kanal D, Evrim Akın ile yollarını ayırma kararı aldı. Yapımda yapılan değişiklikler sonucunda programın yeni sunucusu ve adı belirlendi:

Yeni Sunucu: Programın sunuculuğunu, Kanal D'nin deneyimli magazin habercisi Asiye Acar üstlenecek.

Yeni Adı: Ev Gezmesi adlı programın yeni adı ise 'Pazar Gezmesi' oldu.

Asiye Acar, bundan böyle yenilenen formatıyla Pazar Gezmesi programıyla izleyici karşısına çıkacak.