Evrim Akın "Bez Bebek" İddiaları Sonrası Programdan Çıkarıldı! Yerine Hangi İsim Geldi?

"Bez Bebek" dizisi setinde psikolojik şiddet iddiaları nedeniyle gündeme gelen Evrim Akın, Ev Gezmesi programından çıkarıldı. Programın yeni sunucusu Kanal D magazin habercisi Asiye Acar olurken, programın adı Pazar Gezmesi olarak değiştirildi.

Evrim Akın
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2025 15:37

Bez Bebek dizisinin eski oyuncusu Asena Keskinci'nin, dizinin başrolü Evrim Akın hakkında set ortamında psikolojik şiddet uyguladığı ve ailesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunmasının ardından sular durulmuyor. Yaşanan bu tartışmalar sonucunda Evrim Akın, yıllardır sunduğu Ev Gezmesi programından çıkarıldı.

Tartışmalar Gündemi Sarsmıştı

2007-2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisinde "Yağmur" karakterini canlandıran Asena Keskinci, çocuk yaşta sette Evrim Akın tarafından kendisine kötü davranıldığını ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Keskinci ayrıca, Akın'ın annesi ile babasının boşanmasında rolü olduğunu iddia ederek, "Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala babamla birlikte yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Evrim Akın ise bu suçlamaları avukatları aracılığıyla kesin bir dille yalanlamıştı.

 

Programın Yeni Yüzü ve Adı Belli Oldu

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kanal D, Evrim Akın ile yollarını ayırma kararı aldı. Yapımda yapılan değişiklikler sonucunda programın yeni sunucusu ve adı belirlendi:

  • Yeni Sunucu: Programın sunuculuğunu, Kanal D'nin deneyimli magazin habercisi Asiye Acar üstlenecek.

  • Yeni Adı: Ev Gezmesi adlı programın yeni adı ise 'Pazar Gezmesi' oldu.

Asiye Acar, bundan böyle yenilenen formatıyla Pazar Gezmesi programıyla izleyici karşısına çıkacak.

Benzer Haberler
Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: "Etkilenmemek Elde Değil"
Murat Cemcir İç Kanama Sonrası İlk Kez Konuştu: Murat Cemcir İç Kanama Sonrası İlk Kez Konuştu: "Merhaba İkinci Hayat"
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Evliliğinde Yeni Kriz: Boşanma Kararı mı Aldılar? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Evliliğinde Yeni Kriz: Boşanma Kararı mı Aldılar?
İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı: İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı: "Yalansız dolansız evlat bu"
Aleyna Tilki'den Gündem Yaratacak İtiraf: Aleyna Tilki'den Gündem Yaratacak İtiraf: "Türk Erkekleri Yüzünden..."
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?