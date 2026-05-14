Yeni Boşanan Pelin Karahan'dan Sosyal Medyayı Sallayan "Mutfak" Pozu

Kanal D'de yayınlanan “Kavak Yelleri” dizisindeki Aslı karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Pelin Karahan bu proje sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Rol aldığı projeler, reklam anlaşmaları ve sunuculuk işleriyle ekranların aranan yüzlerinden biri haline dönüştü.

Özel hayatında da mutluluğu yakalayan güzel oyuncu 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay'la nikah masasına oturdu. Çift ilk çocukları Ali Demir’i 2014’ün sonunda, ikinci oğulları Can Eyüp’ü ise 2017 yılında kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Sosyal medyada "örnek aile" yorumları yapılırken nazar değdi. Önce bir süre uzaklaşma kararı alan Pelin Karahan ve Bedri Güntay ardından sessiz sedasız boşandı. Boşanma sonrası ikili bir açıklama yaparak fikir ayrılıkları yaşadıklarını söyledi.



Setlere Hızlı Dönüş



Pelin Karahan boşanmanın ardından setlere fırtına gibi döndü. Kendini işe verdi ve "Düşes” dizisinin başrolü oldu. Henüz hangi kanal ya da dijital platformda yayınlanacağı açıklanmayan proje için geçtiğimiz gün bir tanıtım etkinliği düzenlendi.





Mutfak Pozu Olay Oldu



Boşanmanın ardından yeni projeleriyle gündeme gelmeye başlayan Pelin Karahan’ın tarzı ve açıklamaları gecede öne çıktı. Sosyal medyada güzel oyuncu ile ilgili pek çok yorum yapıldı.

Geceye damga vuran tek olay bu olmadı! Etkinlik öncesinde evinden paylaşımlar yapan başarılı ismin mutfakta verdiği poz sosyal medyanın gündemini değiştirdi.

Şık kombini ve mini elbisesiyle çekildiği kareye “Mutfak işleri” notunu düşen Karahan sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Kimileri oyuncunun enerjisine ve yeni haline övgüler yağdırırken, kimileri de paylaşımı “fazla iddialı” buldu.