Cannes’da Hande Erçel Rüzgarı: Enişte Caner Yıldırım’dan “Maşallah" Gecikmedi!

Sen Çal Kapımı dizisiyle yakaladığı küresel başarıyı her geçen gün katlayan Hande Erçel bu kez de Cannes Film Festivali’ndeki büyüleyici şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı. Sadece Türkiye’nin değil uluslararası markaların da favori yüzü haline gelen güzel oyuncu kırmızı halıda yıldız gibi parladı.

Kırmızı Halıda Altın Dokunuş

Paris Moda Haftası ve Joy Awards gibi prestijli törenlerden sonra Cannes’da boy gösteren Erçel altın tonlarındaki işlemeli elbisesiyle dünya basınının da yakın markajındaydı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu görünüm kısa sürede global listelerde de zirveye oturdu.

Aile Desteği Tam: "Dupduru Maşallah!"

Görkemli festival yolculuğunda en büyük destekçileri yine ailesi oldu. Güzel oyuncuya Cannes seyahatinde eşlik eden ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Eniştesinin Hande'nin fotoğraflarının altına düştüğü "Dupduru maşallah” notu ve hazırlık sürecinden paylaştığı "Benim gözümden" kareleri sosyal medyada viral oldu. Enişte-baldızın bu samimi diyaloğu "Enişte haklı Hande'nin güzelliği başka seviye" yorumlarını beraberinde getirdi.

Sosyal Medya İkiye Bölünmedi: Tek Ses "Zarafet"

Yıldırım’ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni yağarken kullanıcılar Erçel’in doğal güzelliğine ve zarafetine övgüler düzdü. Hem festival tarzıyla hem aile bağlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel Cannes serüveniyle bir kez daha global ikon unvanının hakkını verdi.