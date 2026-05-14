Düşes Galasında Buz Kesti: Erdal Özyağcılar’dan Hiyerarşi Ayarı!

Yaz sezonunun en iddialı yapımı olması öngörülen "Düşes" dizisi dün akşam görkemli bir galayla izleyiciye merhaba dedi. Geceye oyuncuların performansından çok kırmızı halıda yaşanan "hiyerarşi" tartışması damga vurdu. Pelin Karahan Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz arasındaki diyaloglar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Mikrofon Başı Karıştı: "Hepimizin Söyleyeceğini Özetledi"

Galanın en hareketli anları başrol oyuncusu Pelin Karahan’ın basın mensuplarının sorularını yanıtladığı an yaşandı. Güzel oyuncu heyecanla projeyi anlatırken Nurseli İdiz araya girerek "Pelin aslında hepimizin söyleyeceği şeyi kısaca özetledi." dedi. Bu hamle herkes aniden sessizleşti.

Erdal Özyağcılar’dan "Hiyerarşi" Çıkışı

Muhabirlerin yaşanan kısa süreli duraksama sonrası Erdal Özyağcılar’a dönerek "Sizi alalım efendim" demesi üzerine ortam bir anda daha fazla gerildi. Teklifi sert bir dille geri çeviren Özyağcılar set adabına ve sektördeki kıdem sırasına vurgu yapan şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Beni almayın. Şunun için beni almayın. Burada yapımcımız var yönetmenimiz var. Bir sıralama bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım. Önce yapımcıdır sonra yönetmendir."

Set Adabı Tartışması Başladı

Usta oyuncunun çıkışı sosyal medyada ve magazin çevrelerinde farklı yorumlara neden oldu. Takipçilerin bir bölümü Erdal Bey’in "eski toprak" nezaketiyle sektörel disipline dikkat çektiğini savundu. Aksi görüşü destekleyenlerse galadaki bu gerginliğin dizinin enerjisine gölge düşürdüğünü iddia etti. O anlarda diğer oyuncuların sessiz kalması ve yüz ifadelerindeki şaşkınlık ise kameralardan kaçmadı.

Düşes Dizisi Hakkında

Başrollerini Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci ve Erdal Özyağcılar gibi dev isimlerin paylaştığı Düşes romantik komedi türünde ve dijital platformlar için "dikey formatta" çekilmesiyle dikkat çekiyor. Kadrosunda Nergis Kumbasar ve Melisa Doğu gibi tecrübeli isimlerin bulunduğu dizi bu hiyerarşi krizi yüzünden şimdi daha büyük bir merakla bekleniyor.

Gala gecesi her ne kadar tatsız bir diyalogla sona ermiş olsa da ekibin sergilediği profesyonel tavır dizinin yaz sezonuna damga vuracağı sinyallerini verdi. Bakalım bu "hiyerarşi" tartışması set ortamına nasıl yansıyacak?