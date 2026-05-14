Meryem Uzerli Makyaj Masasını Terk Etti!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayran edinen Meryem Uzerli uzun süredir ekranlardan uzak olsa da popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. Kendisini gala gecelerinde ve dergi çekimlerinde ağır makyajlar gösterişli kıyafetlerle görmeye alışık olsak da bu kez "ters köşe" yaparak en doğal halini beğeniye sundu.

Filtre Yok Makyaj Yok Samimiyet Var!

Son yıllarda ünlü isimler arasında hızla yayılan "no makeup" akımına Meryem Uzerli de dahil oldu. Berlin’deki evinden paylaştığı karelerde yüzünde hiçbir kozmetik ürün olmadan objektif karşısına geçerek filtresiz güzelliğiyle dikkat çekti. Pürüzsüz cildi ve her zamanki ikonik gülümsemesiyle hayranlarını büyüleyen doğal güzelin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede "güncel güzellik standartlarına meydan okuma" olarak yorumlandı. Takipçileri "Hürrem her haliyle muhteşem" ve "Doğallığın gücü" gibi binlerce yorum bıraktı.

İki Kız Annesi Meryem’in "Anne Saati"

Özel hayatını gözlerden uzak yaşasa da kızları Lara Jemima ve Lily Koi ile olan eğlenceli anlarını paylaşmaktan çekinmeyen 42 yaşındaki oyuncu bu doğal karelerinin altına hayatının ne kadar yoğun ama bir o kadar da huzurlu geçtiğine dair ipuçları ekledi. 2014 ve 2021 yıllarında dünyaya gelen iki kızıyla gününün büyük bir bölümünü oyunlar oynayarak geçiren genç anne paylaştığı karelerdeki yorgun ama mutlu ifadesiyle "modern zaman anneliğini" en samimi haliyle yansıttı.

Dünya Starı Ama Bizden Biri

Bu kadar çok sevilmesinin arkasında yatan en büyük nedenlerden biri de dünya çapında bir şöhrete sahip olmasına rağmen sergilediği mütevazı tavırlar. Cannes Film Festivali gibi dev organizasyonlarda kırmızı halının tozunu attırıp ertesi gün evinde makyajsız ve doğal haliyle çocuklarına kahvaltı hazırlarken poz vermesi hayranları tarafından "bizden biri" olarak görülmesini sağlıyor.

Sosyal Medyanın Gündemi: "Yıllar Ona Dokunmuyor"

Sosyal medya kullanıcıları Hürrem Sultan günlerinden bu günlere yıllar içindeki değişimini de mercek altına aldı. Bir dönem yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle eleştiri oklarının hedefi olan ünlü oyuncunun son paylaşımlarında daha doğal ve duru bir görüntüye kavuşması gözlerden kaçmadı. Görünüşe göre Meryem Uzerli "doğallığa dönüş" akımının en güçlü temsilcilerinden biri olmaya kararlı.

Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan o kareler "gerçek güzelliğin makyaj masalarında değil özgüvende olduğunu" bir kez daha kanıtlamış oldu.