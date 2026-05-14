Yasemin Kay Allen Neden Eşinden Ayrı Düştü?

Ekranların sevilen yüzü Yasemin Kay Allen geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas’ın ışıltılı atmosferinde hayatını birleştirdiği eski FBI ajanı Erdal Kaya ile arasına giren mesafelerden dert yandı. "Bahar", "Muhteşem Yüzyıl" ve son olarak "Arka Sokaklar" gibi ses getiren projelerde izlediğimiz güzel oyuncu set temposu nedeniyle Türkiye’ye dönerken eşinin ABD’de kalması çiçeği burnunda çiftin ilk büyük sınavı oldu.

Bir Dargın Bir Barışık Aşk Mutlu Sonla Bitmişti

İkilinin ilişkisi aslında tam bir modern zaman masalı gibi başladı. Geçtiğimiz yıl başlayan ve bir dönem "nazar değdi" denilerek ayrılıkla sonuçlanan aşk kısa sürede yeniden alevlenmişti. Ayrılığa daha fazla dayanamayan Allen soluğu ABD’de almış ve çift Ocak ayında sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti. Mutlulukları uzun sürmeyerek sekteye uğradı çünkü evlilik sonrası gelen yoğun iş temposu ikiliyi farklı kıtalarda yaşamaya mecbur bıraktı.

"Duygu Durumumda Zorlanıyorum"

Önceki gün Emirgan sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takılan Allen eşinden ayrı kalmanın verdiği hüznü gizlemedi. Basın mensuplarının sorularını her zamanki samimiyetiyle yanıtlayan oyuncu aradaki saat farkına ve binlerce kilometreye rağmen iletişimi hiç koparmadıklarını vurguladı:

"Eşimden uzak kalmak beni gerçekten üzüyor. Araya bu kadar mesafe girince insanın duygu durumunda dalgalanmalar oluyor zorlanıyorum. Ama teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Her gün en az 500 kez telefonda konuşuyoruz desem yeridir."

Suna Yıldızoğlu’ndan Torun Sinyalleri

Mesafeler haricinde aile içindeki tatlı telaşlar da gündemde. Annesi Suna Yıldızoğlu’nun damadını çok sevdiğini ve ikilinin karakter olarak birbirlerine çok benzediğini belirtti. İmzalar atıldıktan sonra annesinin yavaş yavaş "torun" beklentisine girdiğini esprili bir dille anlatan oyuncu "Annem torun ister tabii çocuk baskısı yavaş yavaş başlar ama şu an için öyle bir planımız yok işlerimize odaklandık." dedi.

Hasret Yakında Bitiyor mu?

Eşi Erdal Kaya’nın Türkiye’de de yürüttüğü işleri olduğunu hatırlatan Allen eşinin kısa süre içinde İstanbul’a geleceğinin müjdesini de verdi. Mesafelerin aşkı körüklediğini kanıtlayan çift şimdilik dijital dünyada buluşmaya devam etse de hayranları ikiliyi en kısa sürede yan yana görmeyi bekliyor.