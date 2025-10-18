Meta Açıklama:

Evlilik Öncesi Dünya Turu Başladı: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’ın Yeni Rotası Londra

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Bu ilişki, magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Türkoğlu, daha önce meslektaşlarıyla yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti. Fakat Ayyıldız ile olan bir yıllık birlikteliği, ilişkiyi bambaşka bir seviyeye taşıdı. Bu mutlu çift, düğün hazırlıklarına başlamadan önce yeni bir tatil rotası belirledi.

İtalya'da Gelen Sürpriz Teklif İlişkiyi Taçlandırdı

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, sık sık yurt dışı seyahatleri yaparak aşklarını pekiştiriyorlar. Geçen ayki İtalya seyahatleri, ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası oldu. Ayyıldız, İtalya'nın meşhur Como Gölü kıyısında, romantik bir tekne gezintisi sırasında Türkoğlu’na evlilik teklifi yaptı. Bu an, çiftin aşk defterine unutulmaz bir anı olarak yazıldı.

Türkoğlu, o anlarla ilgili hislerini samimiyetle dile getirmişti. Oyuncu, İtalya’yı çok merak ettiğini, Ayyıldız’ın da teklifin tam olarak orada olmasını istediğini anlattı. Teklifin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Sıla Türkoğlu, "Çok özel bir andı ve hiç beklemiyordum," dedi. Aynı zamanda geleceğe dair dileğini de ekledi: "Hayat bize ne getirirse her şeyin hayırlısı olsun." Bu açıklama, oyuncunun mutluluğunu gözler önüne serdi.

Düğün Öncesi Yeni Durak: Büyüleyici Londra

Ayyıldız ve Türkoğlu, evlilik yolunda ilerlerken seyahat tutkularından vazgeçmiyorlar. Çift, İtalya'daki romantik ve duygusal tatilin hemen ardından yeni bir tatil rotası çizdi. Bu kez tercihleri, Avrupa'nın kültürel başkenti Londra oldu.

Londra, tarihi yapıları, hareketli caddeleri ve ikonik simgeleriyle ünlü çift için yeni ve heyecan verici bir macera sunuyor. Çift, daha önce Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi pek çok Avrupa şehrini birlikte gezmişti. Şimdiki Londra kaçamağı, düğün öncesi son romantik mola olabilir. Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, Londra sokaklarında geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyorlar.