Evlilik Krizini Aşan Selahattin Paşalı'dan Tatil Müjdesi!

Televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden Selahattin Paşalı önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, mesleki çalışmalarına dair güncel gelişmeleri paylaştı. Yeni yayın dönemi öncesinde kendisine ulaşan senaryoları titizlikle incelediğini belirten Paşalı, oyunculuk kariyerine değer katacak adımlar atmak istediğini söyledi. Sektördeki teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu ifade eden aktör, "Gelen projeler var. Beni heyecanlandıracak ve mutlu edecek bir iş bekliyorum" diyerek seçici davranacağının sinyalini verdi. Mesleki planlarının yanı sıra özel hayatına dair de kısa bir bilgilendirme yapan oyuncu yakın zamanda ailesiyle birlikte dinlenme molası vereceğini açıkladı. "Kısa bir tatil planımız var, dönüşte işlerimize yoğunlaşacağız" diyen Paşalı, açıklamasının ardından hızlıca aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Alyans Krizi ve Ayrılık İddiaları

2022'de nikah masasına oturan ve aynı sene kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı çifti, son aylarda evliliklerindeki çalkantılı süreçle gündemi meşgul etmişti. Lara Paşalı’nın parmağındaki alyansı çıkarması ve sosyal medya platformundaki düğün fotoğraflarını kaldırması boşanma söylentilerini kuvvetlendirmişti. Haklarında çıkan spekülasyonların önüne geçmek isteyen ünlü çift 22 Nisan'da ortak bir yazılı açıklama yayınlayarak evliliklerinde zor bir dönemden geçtiklerini doğrulamıştı. Üçüncü şahıslara dair üretilen ihanet iddialarını net bir dille reddeden ikili ilişkilerini daha sağlıklı bir zemine oturtmak amacıyla kendi içlerinde bir çaba sarf ettiklerini, sessizliklerinin yanlış yorumlandığını kamuoyuna duyurmuştu.

Sosyal Medyadaki Barış Sinyalleri

Yayınlanan resmi açıklamanın ardından evlilikteki olumsuz havanın dağıldığına dair ilk somut adımlar yine sosyal medyadan geldi. Lara Paşalı, arşivlediği evlilik anılarını içeren fotoğrafları profiline yeniden yüklerken parmağındaki yüzüğü belirgin şekilde gösteren yeni bir paylaşım yaptı. Selahattin Paşalı’nın da eşinin bu hamlesini beğenmesi ikilinin sorunları tamamen çözüme kavuşturduğunu gösterdi. Aile içi huzuru yeniden tesis eden ünlü aktör, son olarak Anneler Günü vesilesiyle eşi ve kızının yer aldığı bir fotoğraf karesini beyaz kalp emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaştı.