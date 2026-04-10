European Art II ile Avrupa Sanatı İstanbul’da Yeniden Yazılıyor

Sevil Dolmacı Istanbul’da açılan European Art II, Avrupa sanatının farklı kuşaklarını buluşturuyor ve çağdaş üretimin güçlü dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi : 10-04-2026 10:27

İstanbul’un dinamik sanat sahnesi, bu kez dikkat çekici bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sevil Dolmacı Istanbul, küratör Robert Fleck imzasını taşıyan “European Art II” ile Avrupa çağdaş sanatının farklı kuşaklarını aynı çatı altında buluşturuyor. Üstelik bu sergi, yalnızca eserleri bir araya getirmiyor; aynı zamanda sanat tarihinin sürekliliğini güçlü bir anlatı üzerinden yeniden yorumluyor.

9 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek European Art II, izleyiciyi zamanlar arası bir yolculuğa davet ediyor. Böylece geçmişin avangard üretimleri ile günümüz sanat pratikleri arasında kurulan bağlar daha görünür hale geliyor. Ayrıca sergi, disiplinler arası yaklaşımıyla izleyicinin algısını genişletiyor.

Avangard Mirastan Günümüze Uzanan Çizgi

Sergi, II. Dünya Savaşı sonrası şekillenen sanat ortamını merkezine alıyor. Özellikle bu dönemin avangard mirası, günümüz üretimleriyle yan yana gelerek güçlü bir diyalog kuruyor. Bu sayede sanatın dönüşen dili somut bir şekilde izlenebiliyor.

Öne çıkan isimler arasında Heinz Mack dikkat çekiyor. Zero hareketinin kurucularından olan Mack, ışık ve renk üzerinden geliştirdiği yaklaşımıyla serginin önemli yapı taşlarından biri oluyor. Bununla birlikte Rosemarie Trockel kavramsal ve feminist sanat pratiğiyle öne çıkıyor. Ayrıca Katharina Grosse, resimle mekân arasındaki sınırları ortadan kaldıran işleriyle sergiye güçlü bir dinamizm katıyor.

Diğer yandan Erwin Wurm gündelik hayatı heykelsi bir dile dönüştürürken, Stephan Balkenhol figüratif heykeli çağdaş bir bakışla yorumluyor. Böylece sergi, hem tarihsel hem de estetik açıdan dengeli bir yapı kuruyor.

Çeşitlenen İfade Biçimleri Ve Çağdaş Yaklaşımlar

Sergi yalnızca bu isimlerle sınırlı kalmıyor. Aksine, farklı sanatçıların üretimleriyle zenginleşen geniş bir perspektif sunuyor. Bernard Frize’in yüzey ve renk üzerine geliştirdiği yaklaşımı, Helmut Federle’nin spiritüel soyutlamalarıyla birleşiyor. Bunun yanı sıra Jongsuk Yoon, minimal ve hassas yüzeyleriyle dikkat çekerken; Nevin Aladağ, kültürel kimlik ve ritim üzerine kurduğu diliyle öne çıkıyor.

Ayrıca Oda Jaune, sürreal anlatılarıyla izleyiciyi farklı bir gerçekliğe taşırken; Ahmet Oran modernist resim geleneğini çağdaş bir perspektifle sürdürüyor. Bununla birlikte Robert Elfgen mekân algısını dönüştüren işleriyle dikkat çekerken, Gülfem Kessler malzeme ve form arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor.

Sanatın Dönüşen Dili Tek Bir Çatı Altında

European Art II, resim, heykel ve mekânsal müdahaleleri bir araya getirerek geniş bir ifade alanı sunuyor. Minimalizmden post-konseptüel yaklaşımlara uzanan bu seçki, çağdaş sanatın çok katmanlı yapısını görünür kılıyor. Böylece izleyici, sanatın yalnızca estetik değil, aynı zamanda düşünsel bir deneyim sunduğunu fark ediyor.

 

