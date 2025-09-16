Estetik sonrası bambaşka biri oldu! Gülşah Saraçoğlu’nu görenler tanıyamadı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, yaptırdığı estetik operasyonlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçirdiği son operasyonun ardından adeta bambaşka birine dönüşen Saraçoğlu, son haliyle takipçilerini şaşırttı.

9 saatlik operasyonla değişim süreci

43 yaşındaki ünlü modacı, geçtiğimiz haftalarda tam 9 saatlik bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası 13 gün boyunca sessiz kalan Saraçoğlu, ilk paylaşımını yaptığında sosyal medya adeta karıştı. Yeni haliyle objektif karşısına geçen modacının fotoğrafları kısa sürede gündeme oturdu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki gibi isimlerin modacısı olarak tanınan Saraçoğlu, estetik sonrası görünümüyle hayranlarını ikiye böldü. Bir kesim ünlü ismi beğenirken, bazıları da tanınmayacak kadar değiştiğini dile getirdi.

Aktif bir şekilde Instagram kullanan ünlü modacı, yeni paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçileri, Saraçoğlu’nun estetik sonrası tarzını ve yüz hatlarını tartışmaya açtı.

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamadı

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu, aşk hayatında aradığı mutluluğu henüz bulamadı. Ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve geçirdiği estetik operasyonlarla adını sürekli gündemde tutmayı başarıyor.

Ünlü modacının son halini gören birçok kişi, “Tanıyamadık” yorumlarıyla şaşkınlığını dile getirdi.