Eşref Rüya’nın Yıldızı Demet Özdemir’den Kovboy Tarzı Paylaşım: Takipçileri Hayran Kaldı

Eşref Rüya dizisinin yıldızı Demet Özdemir, sosyal medyada kovboy şapkalı ve gözlüklü pozunu paylaştı. Takipçileri oyuncunun yeni tarzını beğendi.

Yayın Tarihi : 27-11-2025 12:51

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle izleyicilerden tam not almaya devam eden oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da heyecan yaratmayı sürdürüyor. Dizi sektörünün en güçlü kadın yıldızlarından biri olarak gösterilen ve Instagram’da 17 milyon takipçisi bulunan Özdemir, son paylaşımında kovboy tarzıyla dikkat çekti.

"Kovboy Demet" Yorumları Geldi

Markaların peşinden koşan ünlü isimler arasında yer alan Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Güzel oyuncu, son olarak gözlüklü ve kovboy şapkalı bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Özdemir’in bu yeni ve farklı tarzı, hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Paylaşımın altına, oyuncuyu öven "Kovboy Demet" ve “Güzel kovboy” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

