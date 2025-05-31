Eşref Rüya’nın Kamera Arkası Yayında: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’den Sette Samimi Anlar

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, bu kez kamera arkasındaki keyifli anlarla gündeme geldi. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizinin, YouTube’a özel 15 dakikalık kamera arkası videosu yayınlandı.

Kamera Arkasında Samimi Anlar

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya”nın kamera arkası görüntülerinde, oyuncuların setteki doğal halleri, sahne hazırlıkları ve eğlenceli anları yer alıyor. Setteki yüksek tempo ve dev prodüksiyonun titiz çalışması videoda dikkat çekerken, teknik ekiple oyuncular arasındaki sıcak iletişim izleyicilere de yansıyor.

Pozitif Atmosfer, Ekrana da Yansıyor

Sahne aralarında yaşanan neşeli anlar ve set ortamındaki pozitif hava, dizinin başarısının tesadüf olmadığını gösteriyor. Kamera arkası görüntüler, izleyicilere sadece dizinin hikayesini değil, arka plandaki özverili emeği de hissettiriyor.

Zengin Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Dizinin güçlü kadrosunda Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Neslihan Arslan, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu, Hüseyin Soysalan ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.