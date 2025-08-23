Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu’nun Tatil Işıltısı

Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya, önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanıyor. Dizide Irmak karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, sezon arası tatiline devam ediyor. Oyuncu, tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Ceren Benderlioğlu, deniz kenarında verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini kazandı. Tatil paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, oyuncunun enerjisi dikkat çekti. Hayranları ise “Irmak’ın tatil ışıltısı” ve “Doğal güzellik” yorumlarıyla Benderlioğlu’na övgüler yağdırdı.

Doğal Güzelliğiyle Dikkat Çekiyor

Başarılı oyuncu, enerjisi ve doğallığıyla öne çıkıyor. Deniz kenarından yansıyan karelerinde pozitif enerjisini yansıtan Benderlioğlu, doğal güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tatil pozları, hem hayranları hem de takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Eşref Rüya Dizisine Hazırlık

Ceren Benderlioğlu, tatil keyfini sürdürürken aynı zamanda yeni projesi Eşref Rüya için enerji topluyor. Dizide güçlü ve kararlı bir karakter olan Irmak’a hayat verecek oyuncu, yeni sezonda performansıyla çok konuşulacak gibi görünüyor.