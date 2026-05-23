Eşref Rüya'nın Final Yapacağı Tarih Açıklandı!

Ekranlarda resmen şok bir vedanın ayak sesleri duyuluyor! Kanal D'nin çarşamba akşamları ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya hakkında hiç beklenmedik bir karar alındı. Herkes dizinin sezon finali yapıp yeni sezonda devam edeceğini düşünürken yapım şirketi ve kanal el sıkışıp erken final kararı verdi. Dizinin sıkı takipçileri bu habere sosyal medyada şimdiden isyan etmiş durumda.

Hikayeyi Tadında Bırakmak İstemişler

TİMS&B imzalı dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi iki dev isim yer alıyordu. Kadro güçlü hikaye sürükleyiciydi ama ekran macerası tahmin edilenden erken bitiyor.

Yapım şirketi de dedikoduların önünü kesmek için hemen resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada özetle "Hikayeyi tam tadında bırakmak istiyoruz" dediler ve eklediler: "Bazı hikayeler uzun sürdüğü için değil doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur." Seyirciye teşekkür etmeyi de ihmal etmemişler tabii ama bu duygusal veda hayranları pek teselli etmedi.

Final Tarihi Belli Oldu: 10 Haziran

Resmi duyuruyla birlikte Eşref Rüya'nın ne zaman ekranlara veda edeceği de kesinleşti. Yani anlayacağınız Çağatay ve Demet ikilisini yan yana izlemek için önümüzde sadece iki haftalık bir süre kaldı.

Eğer yeni bir değişiklik olmazsa dizi 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak son bölümüyle ekran yolculuğunu kalıcı olarak noktalayacak. Hikayedeki tüm sırlar nasıl çözülecek, mutlu son olacak mı hep birlikte göreceğiz.