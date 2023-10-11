Esra Erol Programında Kurgu İddiası! Ümmiye Teyze'nin Geçmişi Ortaya Çıktı

ATV'nin popüler programı "Esra Erol'da" şaşırtan bir kurgu iddiasıyla gündemde. Sosyal medya kullanıcıları, yıllar önce programa katılan bir konuğunun geçmişini ortaya çıkardı.

ATV ekranlarının sevilen programı "Esra Erol'da", son zamanlarda gündeme oturan kurgu iddialarıyla şaşırtıyor. Sosyal medya, programdaki bir konuğun daha önce de programa katıldığını iddia ediyor.

Ümmiye Teyze Fırtınası

Yayınlandığı günlerde kayıp yakınlarını bulma konseptiyle dikkatleri üzerine çeken programın, bu formatında sürekli olarak konuk olarak yer alan aileler ve bireyler, izleyicilerin hafızasında yer edinmişti. Fakat, sosyal medya kullanıcılarının saptamalarıyla, bu konuklardan biri olan Ümmiye Güzel’in yıllar önce de aynı programda eş arayışıyla gündeme geldiği ortaya çıktı.

Geçmişi Deşildi, Kurgu İddiaları Alevlendi

Yıllar önce programa katılan Ümmiye Teyze, sosyal medyada aktif bir kullanıcı profilini ortaya koyuyor. Ümmiye Güzel'in yıllar içerisinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, kendisinin oldukça aktif bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, genel seçimlerde oy kullanmaya giderken yanında kuzu ile gittiği anların fotoğrafları da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Esra Erol Programı İddiaların Odağında

Bu gelişmelerin ardından Esra Erol’un programının izleyiciyle kurgusal hikayeler paylaştığı iddiaları sosyal medyada ve bazı medya platformlarında yer buldu. Bu iddialar, programın daha fazla reyting alabilmek için izleyicisini yanıltabileceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.