Advert

Esra Erol Programında Kurgu İddiası! Ümmiye Teyze'nin Geçmişi Ortaya Çıktı

Esra Erol'un ATV'de reyting rekorları kıran programında kurgu iddiaları patlak verdi. Daha önce de programa katılan Ümmiye Güzel'in tekrar konuk olması, sosyal medyanın gündemine hızla oturdu.

Esra Erol Programında Kurgu İddiası! Ümmiye Teyze'nin Geçmişi Ortaya Çıktı
VİDEO
Yayın Tarihi : 11-10-2023 00:37

ATV'nin popüler programı "Esra Erol'da" şaşırtan bir kurgu iddiasıyla gündemde. Sosyal medya kullanıcıları, yıllar önce programa katılan bir konuğunun geçmişini ortaya çıkardı.

ATV ekranlarının sevilen programı "Esra Erol'da", son zamanlarda gündeme oturan kurgu iddialarıyla şaşırtıyor. Sosyal medya, programdaki bir konuğun daha önce de programa katıldığını iddia ediyor.

Ümmiye Teyze Fırtınası

Yayınlandığı günlerde kayıp yakınlarını bulma konseptiyle dikkatleri üzerine çeken programın, bu formatında sürekli olarak konuk olarak yer alan aileler ve bireyler, izleyicilerin hafızasında yer edinmişti. Fakat, sosyal medya kullanıcılarının saptamalarıyla, bu konuklardan biri olan Ümmiye Güzel’in yıllar önce de aynı programda eş arayışıyla gündeme geldiği ortaya çıktı.

Geçmişi Deşildi, Kurgu İddiaları Alevlendi

Yıllar önce programa katılan Ümmiye Teyze, sosyal medyada aktif bir kullanıcı profilini ortaya koyuyor. Ümmiye Güzel'in yıllar içerisinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, kendisinin oldukça aktif bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, genel seçimlerde oy kullanmaya giderken yanında kuzu ile gittiği anların fotoğrafları da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Esra Erol Programı İddiaların Odağında

Bu gelişmelerin ardından Esra Erol’un programının izleyiciyle kurgusal hikayeler paylaştığı iddiaları sosyal medyada ve bazı medya platformlarında yer buldu. Bu iddialar, programın daha fazla reyting alabilmek için izleyicisini yanıltabileceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Benzer Haberler
Emekliye Zam Oranı Belli Oldu! İkramiyeler de Kallavi Artış EN Düşük Emekli Maaşı 5 Heneyi Aştı da Aştı Emekliye Zam Oranı Belli Oldu! İkramiyeler de Kallavi Artış EN Düşük Emekli Maaşı 5 Heneyi Aştı da Aştı
Dar gelirlilerin evi olacak! TOKİ'nin Eylül kampanyası saz çalıp oynattı! 4 bin 647 TL taksitle 3+1 evler kapış kapış gidiyor Dar gelirlilerin evi olacak! TOKİ'nin Eylül kampanyası saz çalıp oynattı! 4 bin 647 TL taksitle 3+1 evler kapış kapış gidiyor
Cebinde Nakdi Kalmayana Son Dakika Onay! Sadece 5 Gün Kaldı 10.000 TL Ödeniyor Cebinde Nakdi Kalmayana Son Dakika Onay! Sadece 5 Gün Kaldı 10.000 TL Ödeniyor
Ziraat Bankası tc son rakamları 0-2-4-6-8 olanlara 25000 TL ödeme yapıyor! Ağustos ayı lokumu geldi Ziraat Bankası tc son rakamları 0-2-4-6-8 olanlara 25000 TL ödeme yapıyor! Ağustos ayı lokumu geldi
7500 TL emekli maaşı alanlara duyuru az önce tebliğ edildi! Ziraat Bankası yapılmayanı yaptı! 7500 TL emekli maaşı alanlara duyuru az önce tebliğ edildi! Ziraat Bankası yapılmayanı yaptı!
PTT ev hanımlarına bu hafta içi ödeme vermeye devam edecek; Kampanya 30 gün daha sürecek! PTT ev hanımlarına bu hafta içi ödeme vermeye devam edecek; Kampanya 30 gün daha sürecek!
ÇOK OKUNANLAR
Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri
  • 10-10-2023 21:39

Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
  • 10-10-2023 10:01

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı