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Cebinde Nakdi Kalmayana Son Dakika Onay! Sadece 5 Gün Kaldı 10.000 TL Ödeniyor

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşa 5 gün içinde 10.000 TL ödenecek

Cebinde Nakdi Kalmayana Son Dakika Onay! Sadece 5 Gün Kaldı 10.000 TL Ödeniyor
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Yayın Tarihi : 27-08-2023 17:35

Özellikle pandemi sonrasında yaşanan ekonomik kriz en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün bireye etkilemişken gün gün nakit para ihtiyacı da artıyor. Bu kapsamda bankaların kredileri çözüm olarak sunuluyor. Kredilerin faiz oranlarını çok yükseldiği günümüzde faizsiz kredi veren bankalar ile birlikte faizsiz nakit avans veren bankalar da adeta Google arama motorlarını aşındırıyor.

Nakit ihtiyacı olan vatandaş son dakika İş Bankası'ndan gelen müjdeyi değerlendirme yoluna gidiyor. Türkiye İş Bankası faizsiz kredi kapsamında 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapıyor. Bankanın resmi internet sitesinde bütün detaylar yer alıyor. 

İş Bankası faizsiz nakit avans

Ülkenin en köklü bankalarında Türkiye İş Bankası pazar sabahı duyurdu müjdesi ile birlikte 31 Ağustos'a kadar geçerli 10.000 TL faizsiz nakit avans fırsatını açıkladı. Yeni müşteri olanların faydalanabileceği İŞ Bankası faizsiz nakit avans kampanyasına dahil olmak için İşCep mobil uygulamasını cep telefonuna indirip müşteri olmak yeterli oluyor.

İş Bankası 10.000 TL kredi nasıl çekiliyor

Türkiye İş Bankası tarafından açıklanan kampanya Sadece 5 gün geçerli olacak ve mobil uygulamayı cep telefonuna yükleyip müşteri olunması durumunda sunulan belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması ile birlikte yeni müşteri olunması kapsamında faizsiz nakit avans kullanımı hakkı kazanılıyor. Bu Hakkı kazanmak için kredi kartı başvurusu yapma şartı da mevcut.

Dakikalar içinde alabilirsiniz

İş Bankası kredi kartı kullanıcılarına sunduğu fırsat kapsamında başvurusu onaylanan yeni müşteriye anında 10.000 TL nakit avans ödüyor. 6 ay vade ile sunulan bu miktar faizsiz olarak geri ödeme imkanı sağlıyor

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