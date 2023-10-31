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Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2023 Türkiye'de Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor?

Cadılar Bayramı, korku ve eğlencenin bir araya geldiği, tarihi kökenleri olan bir kutlama günüdür. Her yıl 31 Ekim'de dünya genelinde milyonlarca insan bu özel günü çeşitli ritüellerle kutlamaktadır.

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2023 Türkiye'de Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor?
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Yayın Tarihi : 31-10-2023 17:13

Birçok kültürde yıllardır kutlanan Cadılar Bayramı, korkunun, eğlencenin ve yaratıcılığın harmanlandığı benzersiz bir zamanı ifade eder. Peki, bu özel günün kökeni nedir? Türkiye'de bu kutlama ne zaman başlar ve nasıl kutlanır? İşte merak edilen detaylar…

Cadılar Bayramı Hangi Gün Kutlanır?

Cadılar Bayramı, 31 Ekim tarihinde kutlanan, özellikle Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ülkede benimsenmiş bir tatildir. Bu özel gün, aslen Hristiyanların "Azizler Günü" olarak adlandırdığı 1 Kasım öncesi, 31 Ekim'de kutlanan "All Hallows' Eve" (Azizler Günü Arifesi) geleneğinden türemiştir.

Cadılar Bayramı Nasıl Ortaya Çıktı?

Bu özel günün tarihsel kökeni, Hristiyanların Azizler Günü'ne dayanır. 31 Ekim, 1 Kasım'da gerçekleştirilen Azizler Günü kutlamalarının arifesidir ve "All Hallow's Eve" olarak anılır. Tarih boyunca, bu gece ölülerin ruhlarıyla bağlantılı pagan ritüelleriyle öne çıkmıştır.

Cadılar Bayramı'nın Evrimi

Bu kutlama, tarih içinde pagan ve Hristiyan geleneklerinin birleşimi sonucu şekillenmiştir. Modern Cadılar Bayramı ritüelleri, özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Amerika'da büyük bir popülerlik kazanarak günümüze ulaşmıştır. Bu dönemde kostüm giymek, şeker avına çıkmak, korku filmleri izlemek ve evleri süslemek gibi gelenekler yaygınlaşmıştır.

Cadılar Bayramı Nasıl Kutlanır?

  • Kostümlerle Süslenme: Cadılar Bayramı için hazırlanan kostümler arasında cadılar, hayaletler, vampirler, süper kahramanlar ve pek çok film karakteri bulunmaktadır.
  • Şeker Avı: Cadılar Bayramı'nda çocuklar, komşularının kapılarını çalıp "şeker ya da şaka" diyerek tatlı toplarlar.
  • Ev Dekorasyonu: Kabak oyma, örümcek ağı asma ve korkutucu figürlerle evler temaya uygun bir şekilde süslenir.
  • Korku Temalı Aktiviteler: Bu dönemde korku filmleri maratonları, korku labirentleri ve hayalet evleri gibi etkinlikler düzenlenir.
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