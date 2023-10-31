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3 Kasım Cuma günü Canını seven evden çıkmayacak

3 Kasım Cuma günü Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle ülkemizde sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

3 Kasım Cuma günü Canını seven evden çıkmayacak
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Yayın Tarihi : 31-10-2023 19:04

Ülkemizde hava durumuyla ilgili alarm verici haberler gündemi meşgul ediyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının 3 Kasım'da etkisini göstereceğini belirtiyor. Bu durum karşısında vatandaşlar da önlem almaya başladı.

Meteoroloji'den Son Tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk günlerine dair hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, haftanın ortasında güney ve batı bölgelerimizde sıcaklık değerlerinde hafif bir düşüş yaşanacak. Fakat ülkemizin geneli için mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerinin devam edeceği vurgulandı. Salı günü için özellikle Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlar beklenmekte.

3 Kasım'da Sıcaklık Rekorları Kırılıyor!

Hava durumu forumlarından gelen bilgilere göre, Afrika kaynaklı bir sıcak hava dalgası ülkemize doğru ilerliyor. Bu sıcaklık dalgasının etkisini 3 Kasım Cuma gününden itibaren göstermeye başlayacağı ifade edildi. Forumda yer alan bilgilere göre; Cuma günü İstanbul 28, İzmir 30, Ankara 26 ve Bursa 31 derece sıcaklıklara ulaşacak.

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