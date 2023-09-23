Emekliye Zam Oranı Belli Oldu! İkramiyeler de Kallavi Artış EN Düşük Emekli Maaşı 5 Heneyi Aştı da Aştı

Temmuz ayından beri emekli ek zamma gözünü çevirmekte. Hükümet tarafından yeşil ışık yakıldığından beri, emekli ara zam ne zaman olacak? sorusu ile birlikte emekliye ara zam ne kadar olacak? sorusunun yanıtı araştırıyor. Emekliler Uzunca bir süredir zam oranını merakla araştırmaktaydı. OVP verilerinin açıklanması sonrasında emeklilerin merakla beklediği maaş zam oranı ile alakalı açıklama Nihayet yapıldı. SSK bağ-kur emekli sandığı emeklilerin aylıklarına yapılacak olan zam oranı yıl sonu enflasyon beklentisinin %65 olması sonrasında Temmuz ayı zammına oranla daha üst seviyede açıklanacağı tahmin ediliyor

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının Enflasyonun artması ile birlikte %50'ye yaklaşacağı hesaplanıyor. Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte başlayacak olan emekli zammı çalışmalarının ocakta yürürlüğe girmesi beklenirken, en düşük emekli aylığı ise bu kapsamda 11.250 TL'ye ulaşacağı iddia ediliyor.

Emekli zam oranı ile alakalı çalışmalar Hazine Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının ortak çalışmaları ile başlamış bulunurken zam oranı geçmiş 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre hesaplanmaktadır. 2023 Temmuz ayında yapılan zam oranı 2023 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre şekillenmiştir.

Emekli zam oranı açıklandı mı?

OVP verileri sayesinde enflasyon oranı %65 olarak açıklanacağı öngörülürse emekliye de bu oranda zam yapılacağına dair hesaplamalar mevcut. Emekliye yapılacak olan zam Ocak ayında yürürlüğe gireceği kesinleşmiş bulunuyor. Yani emekliler Temmuz ayından sonra yeni bir zammı Ocak ayının sonunda alacaklar.

7500 TL olan emeklinin maaşı ne olacak?

Temmuz ayında yapılan ara zam ile birlikte en düşük emekli aylığı alan emeklerinin maaşına zam olmamıştı. Ocak ayında yapılacak olan zam ile en düşük emekli maaşına da zam gelecek. Şu an en düşük emekli aylığı 7.500 lira olan emekli %65 zam ile birlikte 11.250 maaş alacak. Uzmanların hesaplarına göre belirtilen diğer bir hesaplama da emekli sandığı emeklileri için yapılmış bulunuyor. Emekli Sandığı emeklisinde de en düşük maaşın 13.500 liraya çıkacağı konuşuluyor