Esra Dermancıoğlu’nun tuvalet pozu tepki çekti

Cannes Film Festivali'ne katılan meslektaşlarını eleştiren oyuncu Esra Dermancıoğlu, tuvalet paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu. Paylaşımına "2. beyin önemli" notunu ekleyen Dermancıoğlu'nun fotoğrafı şaşkınlık yarattı.

Esra Dermancıoğlu’nun tuvalet pozu tepki çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-05-2024 15:54

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dermancıoğlu, tuvalette çekilen bir pozunu "2. beyin önemli" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda yorum aldı. Takipçilerinin bir kısmı Dermancıoğlu'nun bu cesur paylaşımını eleştirirken, bazıları ise esprili ve anlamlı buldu. Yorumlar arasında, "1. beyin çalışmayınca 2. beyin her şeyi yapabiliyor. Yine bir sanatçıyı takibi bırakma zamanı", "Bu kadar da abartmaya gerek var mıydı Esra hanım?", "Tepki çekmek için sanırım ama böyle şeylere ihtiyacınız yok bence talihsiz bir paylaşım olmuş" gibi eleştiriler öne çıktı.

Esra Dermancıoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncunun sıradışı ve cesur tavrı bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Dermancıoğlu, kendine has tarzıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

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