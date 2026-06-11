Esra Dermancıoğlu'ndan 57 Yaşında Gelen Büyük Değişim!

Esra Dermancıoğlu’nun son dönemde verdiği kilolar sonrası değişen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 57 yaşındaki oyuncunun yeni hali dikkat çekti.

Esra Dermancıoğlu'ndan 57 Yaşında Gelen Büyük Değişim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2026 19:31

Esra Dermancıoğlu bu ara baya konuşuluyor. “Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisindeki rolüyle zaten herkesin tanıdığı bir isimdi ama bu kez oyunculuğuyla değil değişen görüntüsüyle gündeme geldi. 57 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar ve yeni hali sosyal medyada epey dikkat çekti.

Yeni Hali Herkesi Şaşırttı

Son dönemde Esra Dermancıoğlu’nun oldukça kilo verdiği görülüyor. Paylaştığı fotoğraflar ve videolar sonrası “bu nasıl değişim?” yorumları peş peşe geldi. Takipçileri hem şaşırdı hem yeni halini oldukça beğenenler oldu. Zaten sosyal medyada böyle değişimler hızlı yayılıyor ya onunki de kısa sürede gündem oldu.

Yaşam Tarzı Detayı Merak Uyandırdı

Esra Dermancıoğlu sadece dış görünüşüyle değil anlattıklarıyla da dikkat çekti. Beslenme düzeninden yaşam tarzına kadar yaptığı paylaşımlar takipçilerin ilgisini çekti. Daha rahat kendine göre bir yaşam şekli benimsediğini söylüyor. Bir yandan da çok çalışan ama mutsuz olduğu ortamda durmayan biri olduğunu sık sık dile getiriyor.

Esprili Çıkışı Çok Konuşuldu

Onu asıl gündeme taşıyan şeylerden biri de yaptığı esprili açıklama oldu. “30’dan sonra bir daha yaş almadım” diyerek hem güldürdü hem yaş konusuna kendi tarzıyla cevap verdi.

Hatta cümlelerinin devamında da baya rahat ve samimi bir tavırla hayat görüşünü anlatıyor. Kimi takipçileri bu sözleri çok eğlenceli bulurken kimileri de “kendine has bir tarzı var” yorumları yaptı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Yeni hali paylaşılınca yorumlar da gecikmedi. Birçok kişi “çok değişmiş”, “gençleşmiş” gibi yorumlar yaparken bazıları da motivasyon kaynağı olarak gördü. Özellikle 50 yaş sonrası bu kadar değişim göstermesi dikkat çekti.

Esra Dermancıoğlu yine kendine özgü tavırlarıyla gündemde kalmayı başardı. Hem fiziksel değişimi hem esprili açıklamalarıyla sosyal medyada konuşulan isimlerden biri haline geldi. Görünen o ki bir süre daha adından söz ettirecek gibi.

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