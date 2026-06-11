Buse Terim’in Fatih Terim İtirafı Olay Oldu! "Sen Diyemeyiz"

Buse Terim yine yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bu kez Enis Arıkan’ın programına konuk olan Terim hem özel hayatıyla hem babası Fatih Terim’le olan ilişkisiyle ilgili oldukça samimi şeyler anlattı. Açıkçası anlattıkları biraz şaşırtıcı ama bir o kadar da içten.

Babasıyla Mesafeli Bir İlişki

Buse Terim’in anlattıklarına göre Fatih Terim’le ilişkileri biraz “resmi” sayılabilecek bir düzeyde. Yani klasik baba-kız samimiyetinden ziyade daha saygı ağırlıklı bir iletişim var.

Kendisi bunu şöyle anlatıyor: Babasına “sen” diye hitap edemiyorlar. Ev içinde bile “siz” demek alışkanlık olmuş durumda. Hatta günlük konuşmaları bile oldukça kibar ve mesafeli bir şekilde ilerliyor.

“Bizde Baba Öyle Sıradan Bir İsim Değil”

Buse Terim’in anlattığına göre evde “baba ne yapıyorsun?” gibi rahat bir dil hiç yok. Onun yerine daha özenli ve saygılı bir konuşma şekli var. Mesela “babacığım nasılsınız?” gibi ifadeler kullanılıyor. Hatta çocukluktan beri bu dilin böyle oturduğunu ve hiç değişmediğini söylüyor. Yani zamanla daha samimi bir hale gelmesi beklenirken tam tersi olmuş.

Evdeki Kurallar Hâlâ Geçerli

Buse Terim’in anlattıkları arasında en dikkat çeken detaylardan biri de ev içindeki disiplin havası. Fatih Terim’in yanında hâlâ çok rahat davranamadıklarını söylüyor.

Mesela herkesin oturuşuna konuşmasına bile dikkat ettiği bir ortamdan bahsediyor. Hatta “bacak bacak üstüne atmak bile kolay değil” diyerek durumu esprili bir şekilde anlatıyor.

Sosyal Medya ve Özel Hayat

Buse Terim son dönemde sadece bu açıklamalarıyla değil özel hayatıyla da gündemdeydi. Boşanma sürecinin ardından bir süre sessiz kalan Terim daha sonra yeni bir ilişki yaşadığını da sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bu yönüyle hem özel hayatı hem aile açıklamaları sık sık konuşuluyor.

Aslında Buse Terim’in anlattıklarına bakınca evdeki ilişkinin mesafeli ama saygı temelli olduğu görülüyor. Yani klasik “çok yakın arkadaş gibi baba-kız” ilişkisinden ziyade daha geleneksel ve oturmuş bir düzen var. Ama tüm bu mesafeye rağmen anlatımından anlaşılan şey şu: Ortada güçlü bir saygı ve sevgi bağı var.