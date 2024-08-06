Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan sürpriz aşk!

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı'nın kuzeni olarak tanınıyor. İkilinin çıkışta gazetecileri görmesiyle yaşanan şaşkınlık anları dikkat çekti. Aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih eden çift, açıklama yapmadı ancak Esra Bilgiç'in yüzündeki mutluluk ifadesi her şeyi anlatıyordu.

Bu sürpriz aşk, magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın bu romantik birlikteliği, hayranları tarafından da merakla takip ediliyor.