Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan sürpriz aşk!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, önceki gece Çengelköy'de bulunan bir restorandan çıkarken yeni aşkı Faruk Sabancı ile görüntülendi. Yeni aşıklar, romantik bir akşam yemeğinde baş başa balık keyfi yaptı.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan sürpriz aşk!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 11:39

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı'nın kuzeni olarak tanınıyor. İkilinin çıkışta gazetecileri görmesiyle yaşanan şaşkınlık anları dikkat çekti. Aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih eden çift, açıklama yapmadı ancak Esra Bilgiç'in yüzündeki mutluluk ifadesi her şeyi anlatıyordu.

Bu sürpriz aşk, magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın bu romantik birlikteliği, hayranları tarafından da merakla takip ediliyor.

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