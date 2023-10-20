Esnafa Erken Emeklilik ve Ev Kadınlarına Destek Geliyor!

Yeni dönem sosyal yardım uygulamalarında devrim niteliğinde değişiklikler yaşanıyor. Ev kadınları için prim desteği, annelere yaşa bağlı avantajlar ve esnafa erken emeklilik gibi olumlu adımlar atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili olan BAĞ-KUR prim gün sayısını düzenleme çalışmalarının başladığını belirtti. Bu adımla birlikte, sosyal güvenlik sisteminde reform süreci devreye girecek.

Milyonları Etkileyecek Sosyal Güvenlik Değişiklikleri

Sosyal güvenlik politikalarında yapılan bu değişiklikler, esnafından ev hanımına kadar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için prim indirimi, ev kadınları için emeklilik olanakları ve sigorta primi destekleri gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde TRT Haber'de yer alan bir programda konuşan Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'lu kişiler için emeklilik prim gün sayısındaki değişiklikleri vurguladı.

Esnafa Erken Emeklilik Fırsatı

2008 yılında gerçekleşen sosyal güvenlik reformuyla beraber, işçi ve memur emeklilik süreçleri 20 yıl olarak belirlenmişti. Fakat, Bağ-Kur'lu kişiler için bu süreç 25 yıla kadar çıkabiliyordu. Bu durumda olan Bağ-Kur'lu kişiler, emeklilik için daha fazla prim ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyordu.

Ancak yeni uygulamalarla, Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilecek. Bu sayede Bağ-Kur'lu vatandaşlara 5 yıl daha erken emekli olma hakkı sunulmuş olacak. Bu değişikliğin özellikle küçük esnaf kategorisindeki kişileri, yani bakkal, manav ve kuaför gibi meslek sahiplerini kapsayacağı öngörülüyor.

Ev Kadınlarına Devlet Desteği

Yeni uygulamalarla birlikte, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınacak. Ayrıca, isteğe bağlı sigorta kapsamında %33 prim desteği sağlanacak. Bu kapsamda en düşük miktarda sigorta yaptıran ev kadınları için devlet, 4.292 TL'lik primin 1.430 TL'sini karşılayacak. Aynı zamanda, birden fazla çocuğu olan ya da engelli çocuğa sahip olan aileler için şartlar daha esnek olacak.

Kıdem Tazminatı ve EYT Güncellemesi

Kıdem tazminatında değişiklik yapılacağına dair söylentilere Bakan Işıkhan'dan yanıt geldi. Bakanlık tarafından böyle bir değişiklik planının olmadığı belirtildi. EYT kapsamında yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu ve 120 bin kişinin emeklilik işlemleri sürmekte. EYT'li kişilerin emeklilik sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.