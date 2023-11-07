Eşini aldattığı iddia edilen Doğuş sessizliğini bozdu!

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Vazgeçme" programına katılan Esra adındaki bir kadın, evli ve 2 çocuk babası olan şarkıcı Doğuş ile geçmişte yasak bir ilişki yaşadıklarını ve imam nikahıyla evlendiklerini iddia etmişti. Doğuş, uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra avukatı Feyza Altun aracılığıyla yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak yasal yollara başvuracaklarını belirtti.

Doğuş'un avukatı Feyza Altun, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme isimli programda geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz. Müvekkilimin Alaattin isimli bir menajeri hiçbir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiçbir şekilde ilişkileri bulunmamaktadır. Programınızda yayınlanan, müvekkilin habersizce ve izni olmaksızın çekilmiş görüntülerinin yayınlanması; hem kaydeden hem de yayınlayan açısından Türk Ceza Kanununun 133. ve 34. maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir.

Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi de sevip saydığı ve şu an güzel bir evlilik yürüttüğü, çocuklarının annesi olan hanımefendidir. Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocukların güvenliğini ihlal edecek ve psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkilimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatlarının gizliliğinin ihlali niteliğindedir. Bu nedenle bu yayınların derhal durdurulmasını talep ederiz. Yukarı açıklanan hususlar sebebiyle tüm yasal işlemleri başlattığımız, müvekkilin kişilik hakkını zedeleyen her türlü söylem ve iftiraya karşı sonuna kadar gideceğimizi kamuoyuna arz ederiz."



