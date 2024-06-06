Ersay Üner'den yeni klip



Yeni albümü ‘Taverna’ ile çıktığı günden bugüne listelerdeki yerini koruyan Ersay Üner çıkış şarkısı olarak söz ve müziği kendisine ait ‘Sevme’yi seçmişti. İkinci klip ise bir Ümit Besen klasiği olan ‘Sıktı mı Canını’ya gelmişti. ‘Taverna’nın üçüncü klibi ise yıllarca Ferdi Özbeğen’den dinlediğimiz ‘Akşam Olur Gizli Gizli Ağlarım’ şarkısına çekildi. Klibi Bedran Güzel yönetti. Klip Ersay Üner’in hayranlarından tam not aldı.



Art arda çıkardığı kliplerle ‘Taverna’ albümünün başarısını taçlandıran Ersay Üner dinleyicilerinin karşısına sürpriz bir konserle çıkmaya hazırlanıyor. 9 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek Yıldız Tilbe’den önce sahne alacak olan Ersay Üner “Heyecanlı bir gece olacak” dedi. Ersay Üner 9 Haziran akşamı hem kendi albümlerinde seslendirdiği şarkıları hem de sanatçı dostlarına verdiği şarkıları söyleyecek.