Ersay Üner'den yeni klip

Hit makinesi Ersay Üner ikinci albümü ‘Taverna’ ile yorumculuktaki iddiasını da kanıtlamıştı. Art arda çektiği iki kliple büyük bir başarı yakalayan Ersay Üner şimdi de bir klasik olan ‘Akşam Olur Gizli Gizli Ağlarım’ı kliplendirdi. Üner 9 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda vereceği konser için de heyecanı olduğunu söyledi…

Ersay Üner'den yeni klip
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 06-06-2024 10:53

 
Yeni albümü ‘Taverna’ ile çıktığı günden bugüne listelerdeki yerini koruyan Ersay Üner çıkış şarkısı olarak söz ve müziği kendisine ait ‘Sevme’yi seçmişti. İkinci klip ise bir Ümit Besen klasiği olan ‘Sıktı mı Canını’ya gelmişti. ‘Taverna’nın üçüncü klibi ise yıllarca Ferdi Özbeğen’den dinlediğimiz ‘Akşam Olur Gizli Gizli Ağlarım’ şarkısına çekildi. Klibi Bedran Güzel yönetti. Klip Ersay Üner’in hayranlarından tam not aldı.
 
Art arda çıkardığı kliplerle ‘Taverna’ albümünün başarısını taçlandıran Ersay Üner dinleyicilerinin karşısına sürpriz bir konserle çıkmaya hazırlanıyor. 9 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek Yıldız Tilbe’den önce sahne alacak olan Ersay Üner “Heyecanlı bir gece olacak” dedi. Ersay Üner 9 Haziran akşamı hem kendi albümlerinde seslendirdiği şarkıları hem de sanatçı dostlarına verdiği şarkıları söyleyecek.