Ersay Üner minibüs şoförü oldu

Ersay Üner, bu klipte de nostalji temasına devam ediyor ve izleyiciyi 80'li yılların sıcak ve samimi atmosferine götürüyor. Klipte, Üner'i bir minibüs şoförü olarak görüyoruz! Ersay Üner kasketi, bıyığı ve tespihiyle rolünün hakkını veriyor.

Klibin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken, çekimler İstanbul'un Sarıyer bölgesinde gerçekleştirildi. Klip, albümün genel konseptine sadık kalarak, nostalji ve samimiyeti ön plana çıkarıyor. Çekimlerde 60 kişilik teknik ekip ve 50 yardımcı oyuncu olmak üzere toplam 110 kişilik bir kadro yer aldı.

Dijital platformlarda yayına giren "Alışırım" kısa sürede çok izlenenler listelerinde yerini aldı.