Erol Evgin'den yeni sergi

Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, mimari mirasımız olan, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıtıyor.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitiren Evgin’in, akademide resim hocaları; Cemal Tollu, Neşet Günal ve Devrim Erbil'di. Bir süre akademi öğretim kadrosunda da yer alan sanatçı, 2001 - 2005 yılları arasında Mahir Güven Atölyesi’ne devam etti. Erol Evgin, Artcontact İstanbul 2022 yılı “Sanata Katkı Onur Ödülü” sahibi.