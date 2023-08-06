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Erol Evgin'den yeni sergi

Uzun yıllar müzik, mimarlık ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin, 13 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında Bodrum Göltürkbükü Touch Sanat’ta açacağı resim sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor.

Erol Evgin'den yeni sergi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, mimari mirasımız olan, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıtıyor.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitiren Evgin’in, akademide resim hocaları; Cemal Tollu, Neşet Günal ve Devrim Erbil'di. Bir süre akademi öğretim kadrosunda da yer alan sanatçı, 2001 - 2005 yılları arasında Mahir Güven Atölyesi’ne devam etti. Erol Evgin, Artcontact İstanbul 2022 yılı “Sanata Katkı Onur Ödülü” sahibi.

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