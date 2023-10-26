Erken emeklilik bu 5 madde ile geliyor! SSK BAĞ-KUR'lular hemen bakın

Erken emeklilik SSK ve bağ-kurlu çalışan herkesin Hayallerinden biri. Çalışma hayatı için de çok uzun süre kalmak istemeyen bu nedenle de erken emeklilik şartlarını araştıranlar için yeni formül geldi. Erken emeklilik bu 5 madde ile başlıyor. Bu maddeleri yerine getiren SSK ve bağ-kurlulara 1800 gün erken emeklilik yani 5 yıl erken emeklilik kapısı aralanıyor. Peki emeklilik yaşını öne çekecek o Maddeler neler? İşte 5 yıl erken emeklilik için aranan şartlar…

SSK ve bağ-kur'lu çalışanların en büyük hayali erken emekli olmak. Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren EYT yasası ile birlikte birçok kişi bu hakka kavuşmuştu. Ancak hala Çalışma Hayatında olan ve emeklilik yaşını öne çekmek isteyen de çok sayıda vatandaş var. Peki erken emekli olmak için aranan şartlar neler? Erken emeklilik hakkı nasıl ortaya çıkıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan erken emeklilik şartları belli oldu. Bu maddelerden birine bile uyuyorsanız 5 yıl erken emeklilik hakkınız var.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK

SSK ve bağ-kur'lu kadın çalışanlar erken emeklilik konusunda daha avantajlı. Çünkü çocuk sahibi olan kadınlarda doğum borçlanması imkanı oluyor. Yani Kadınlar 6 yıl doğum borçlanması yapabiliyor. Bu da emeklilik yaşının 2160 gün öne çekilmesi demek oluyor. Ancak 6 yıl doğum borçlanması 3 çocuk sahibi olmanız durumunda yapılıyor.

10 YIL PRİM ÖDEYEREK ERKEN EMEKLİLİK

Erken emeklilik kapısının açılması için şartlardan bir diğeri ise 10 yıl prim ödemek. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli olan bu Kural yaş şartına bağlı olarak erken emeklilik imkanı sağlıyor. Kadınlar için yaş şartı 58 olurken erkekler için 60 olarak belirlendi.

MALULEN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Erken emekli olmak için diğer bir formül ise malulen erken emeklilik. Malulen emekli olabilmek için çalışma hayatı sırasında iş gücünü en az %60 oranında kaybetmek gerekiyor. Ayrıca bu durumu sağlık raporu ile belgelemek de aranan şartlar arasında. Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemesi de aranıyor.

YIPRANMA PAYI ÖDEYEREK ERKEN EMEKLİLİK

Erken emeklilik formüllerinden biri de ağır işlerde çalışmak. Gazeteciler Madenciler gibi ağır işlerde çalışanların yıpranma payı daha yüksek oluyor ve bu durumda da erken emeklilik hakkı doğuyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Erkek çalışanları için de askerlik süresi erken emeklilik imkanı veriyor. Askerlik süresine göre borçlanma yaparak emeklilik yaşını öne çekmek mümkün. Ayrıca askerlik borçlanması ile sigorta giriş tarihi de öne çekilebiliyor.