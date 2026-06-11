Erkan Kolçak Köstendil'in Alt Üst Filmine 4 Yeni Oyuncu!

Erkan Kolçak Köstendil'in Alt Üst (Çare Messi) filminin kadrosuna Gökçe Özyol ve Hamza Yazıcı dahil oldu.

Erkan Kolçak Köstendil'in Alt Üst Filmine 4 Yeni Oyuncu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2026 14:59

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en nevi şahsına münhasır en başarılı isimlerinden Erkan Kolçak Köstendil'in uzun süredir üzerinde adeta iğneyle kuyu kazar gibi titizlikle çalıştığı o büyük sinema projesinde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Sinemaseverler arasında merakla beklenen filmin hem ismi tamamen değişti hem de oyuncu kadrosuna vizyonda bomba etkisi yaratacak iddialı yeni isimler eklendi. Erkan Kolçak Köstendil'in sinema dünyasında uzun süredir kod adı Çare Messi olarak bilinen o meşhur filminin yeni ve resmi ismi Alt Üst oldu. Köstendil'in uzun yıllardır çekmek beyazperdede canlandırmak için can attığı bu sinema filminde kendisi Vedat karakterini canlandıracak.

 

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro

Poll Films imzasıyla sinema salonlarını sallamaya hazırlanan bu yapım Türk sinema dünyasının en güçlü en yetenekli isimlerini aynı çatı altında muazzam bir hikayede buluşturmaya hazırlanıyor. Adeta şampiyonlar ligi gibi bir kadro kuran projenin başrollerinde ve ana kadrosunda birbirinden usta dev oyuncular yer alıyor. Erkan Petekkaya'nın o bildiğimiz güçlü oyunculuğuyla Başkan rolüne hayat vereceği filmde Ferit Kaya, Taner Ölmez, Nilsu Berfin Aktaş ve komedinin usta ismi Cengiz Bozkurt rol alacak. Hatta dün gerçekleştirilen o neşeli okuma provasıyla birlikte ekibin set öncesindeki ilk resmi buluşması ve o heyecan verici sinerjisi de ortaya çıkmış oldu.

 

Futbol Üzerine Bir Kara Komedi

Küçük kendi halinde bir kasaba atmosferinde geçen filmde; futbol tutkusu, sarsılmaz dostluklar, insanoğlunun o bitmek bilmeyen açgözlülüğü ve peş peşe gelen talihsizlikler üzerine kurulu müthiş bir kara komedi hikayesi beyazperdeye taşınacak. Özellikle Köstendil'in de çok sevdiği o futbol temasıyla harmanlanan trajikomik olaylar zinciri şimdiden sinema kulislerinde merak uyandırdı.
 

Kadroya Katılan Yeni İsimler Ve Rolleri

Okuma provasının neşe içinde tamamlanmasıyla birlikte filmin yan karakterlerine hayat verecek ve hikayenin komedi dozunu iyice katlayacak olan başarılı oyuncular da netlik kazandı. Ekranların ve komedi dünyasının en sevilen en aşina olduğumuz simalarının katılımıyla birlikte Alt Üst filminin kadrosu göz kamaştırıcı bir hal aldı Filmde Gökçe Özyol İdris karakteriyle karşımıza çıkarken sempatik oyuncu Hamza Yazıcı Resepsiyonist rolüyle, Sedat Kalkavan "Güvenlik Erhan" olarak ve Tevfik Erman Kutlu ise "Çaycı Muzaffer" tiplemesiyle hikayeye renk katacak gibi duruyor.

Benzer Haberler
Esra Dermancıoğlu'ndan 57 Yaşında Gelen Büyük Değişim! Esra Dermancıoğlu'ndan 57 Yaşında Gelen Büyük Değişim!
Yunus Günçe’den Esprili Cevap: “Milli Takıma Uğur Getiririm” Yunus Günçe’den Esprili Cevap: “Milli Takıma Uğur Getiririm”
Pınar Altuğ ve Seda Güven’den Anlaşılamayan Video Paylaşımı Pınar Altuğ ve Seda Güven’den Anlaşılamayan Video Paylaşımı
Müge Anlı İlk Kez Bu Kadar Sinirlendi! Ateş Püskürdü Müge Anlı İlk Kez Bu Kadar Sinirlendi! Ateş Püskürdü
Gözaltına Alınan Ünlülerin Adreslerinden Çıkanlar Olay Oldu! Gözaltına Alınan Ünlülerin Adreslerinden Çıkanlar Olay Oldu!
İlker Yavuz Güneşin Doğduğu Yer Dizisinde Zeki Karakterini Canlandıracak! İlker Yavuz Güneşin Doğduğu Yer Dizisinde Zeki Karakterini Canlandıracak!
ÇOK OKUNANLAR
Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!
  • 05-06-2026 21:37

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!