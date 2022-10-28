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Gecce Magazin Haberleri

Erkan Kolçak Köstendil ile Rıza Kocaoğlu: İçimize sinen bir film oldu

Cihangir'de objektiflere yakalanan Erkan Kolçak Köstendil ile Rıza Kocaoğlu, "Biz çekerken çok eğlendik. İçimize sinen bir film oldu. Umarız izleyici de çok beğenir" diye konuştu.

Erkan Kolçak Köstendil ile Rıza Kocaoğlu: İçimize sinen bir film oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2022 09:58

 

Vizyona girmeye hazırlanan 'Tamirhane' filminin iki başrol oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. İkili, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

 

"İÇİMİZE SİNEN BİR FİLM OLDU"

Kendilerini görüntüleyenmuhabirlerle sohbet eden Köstendil ile Kocaoğlu, "Çok güzel bir fantastik komedi oldu. Biz çekerken çok eğlendik. İçimize sinen bir film oldu. Umarız izleyici de çok beğenir. Herkese hitap eden sürükleyici ve çok eğlenceli bir film ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

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